出國整形丟命！26歲辣媽「突喊胸痛」昏倒身亡　男友CPR救不回

▲ 瓊斯奮力CPR仍救不回阿格莉亞。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名辣媽不顧家人反對，特地飛到土耳其整形，提臀手術4天後準備回國前突然感覺胸痛，未料接著就心臟病發暈倒，儘管男友一路上奮力急救，她送醫後仍宣告不治，身後留下3名子女。

根據《太陽報》，26歲女子阿格莉亞（Demi Agoglia）來自曼徹斯特，近期為整形手術飛往土耳其，4日接受巴西式提臀手術，原定8日回國，當天凌晨卻因劇烈胸痛醒來，男友瓊斯（Bradley Jones）趕緊叫了一輛計程車，打算回整形診所檢查，阿格莉亞卻在診所暈倒。儘管送醫路上瓊斯不斷為她做CPR，她送進加護病房後仍不治身亡。

整形醫師聲稱提臀手術很成功，但醫院認為，阿格莉亞是因脂肪栓塞影響肺部，為心臟造成壓力，導致心臟病發而死。她生前育有3名子女，么子僅7個月大，且她先前也曾赴土耳其接受牙科等手術。

阿格莉亞37歲的哥哥卡爾（Carl）悲痛表示，家人和瓊斯都曾勸她不要動提臀手術，「這是個悲劇，我們非常震驚」，「她之前去動過牙科手術，但沒人想讓她去」。

卡爾也藉此呼籲所有有意去土耳其整形的人打消念頭，「就連她男友都不希望她去，但她已經26歲了，有自己的想法。她媽媽也不想讓她去。我們被告知她男友被迫在計程車上幫她CPR，我們認為她是在去診所檢查時暈倒，兩人被送上一輛計程車，她無法呼吸。」

阿格莉亞的妹妹喬治娜（Georgina）則在TikTok上傳影片哀悼，「我昨天失去了姊姊。我好想妳，黛咪。一切都不再真實，妳怎麼就這樣走了？」