金正恩稱「南韓是主要敵人」！　超硬態度：北韓不會逃避戰爭

▲金正恩一改多年前態度，稱南韓是北韓的主要敵人。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩表示，雖然不會在朝鮮半島上單方面發動戰爭，但也從未想過要逃避戰爭，更宣稱南韓是北韓的「主要敵人」。

根據《韓聯社》引述《朝中社》10日報導，金正恩8日至9日視察北韓重要軍需工廠並進行現場指導時強調，北韓雖然不會單方面做出具「壓倒性力量」的重大事件，但是如果南韓膽敢企圖對北韓使用武力或是威脅北韓的主權與安全，那麼北韓也將毫不猶豫動用手中一切手段與力量，「徹底摧毀」大韓民國。

▲金正恩強調，北韓將持續加強自身力量。（示意圖／路透）



金正恩強調，南韓就是北韓的主要敵人，北韓必要時刻絕不會逃避戰爭。金正恩2023年底就曾經在勞動黨第8屆第9次中全會上下令，「為平定南韓全域，應繼續加快進行重大變革的準備」，同時還要加強對南韓的威脅力度。

金正恩也曾在視察過程中表示，北韓的當務之急是要加強國防自衛能力與核戰爭的遏制力量。

金正恩聲稱，在長達80年的漫長歲月中，南韓一直致力於「推翻」北韓政權與政治體制，試圖追求兩韓間的殘酷對決，因此如今也到要將南韓視為北韓「主要敵對國家」的時候了。

分析認為，金正恩在公開演說中，明確地將南韓定義為「主要敵人」之舉實屬罕見。金正恩2021年10月曾在國防發展博覽會上表示，北韓的主要敵人是戰爭本身，而非南韓或是美國等特定國家或勢力，然而此次發言他卻強調南北韓是「兩個敵對的國家」。