大毒梟越獄引暴動！厄瓜多電視台遭蒙面槍手闖入　恐怖畫面全播出

記者葉睿涵／編譯

厄瓜多大毒梟日前越獄後，全國發生了一系列監獄騷亂事件，讓政府不得不頒布為期60天的緊急狀態並實施宵禁。9日，西南部瓜亞基爾市（Guayaquil）又爆發一起襲擊事件，一群蒙面槍手闖入一家正在直播的電視台挾持工作人員，而全國觀眾在直播被切斷前，都目睹了這起事件的發生。

據CNN報導，從電視直播畫面可見，這群戴著頭巾的武裝分子在電視直播期間突然闖入電視台，對著鏡頭展示手中的槍械和炸彈，並持槍挾持電視台工作人員，逼迫他們趴在地板上。在直播被切斷前，背景傳來了數聲槍響與喊叫聲。

當地媒體指出，當幫派分子衝進大樓時，有現場記者和攝影師向外界傳訊息求助，聲稱歹徒威脅殺死他們。厄瓜多警方隨後在社群媒體發文指出，他們在事發當下迅速派出了特種部隊，並已將所有涉案人士逮捕歸案。

BREAKING



Ecuador is in a state of civil war



Cartels have started killing random people and police officers all over the country



Military intervention is underway pic.twitter.com/mphB64cC66 — Iran Observer (@IranObserver0) January 9, 2024



目前，電視台的所有員工都已被疏散，而這起事故並未造成人員死亡。報導稱，警方在此案繳獲了至少4把槍、2枚手榴彈和「爆炸物」，並逮捕了13人。這些肇事者將因他們的「恐怖主義行為」被繩之以法。

這起事件發生之時，厄瓜多正面臨一系列因大毒梟馬西亞士（Jose Adolfo Macias）越獄而引發的騷亂事件。當地有多座監獄獄警被劫持，另外還有武裝人士闖入了一家醫院和一所大學。

面對近日不斷升級的暴力事件，厄瓜多總統諾伯亞（Daniel Noboa）在當地9日簽署行政法令，宣布全國進入「內部武裝衝突」狀態，將22家組織犯罪集團確定為恐怖組織和非國家交戰方，並命令武裝部隊在國際人道法框架內進行行動。此前，諾伯亞才剛宣布全國進入為期60天的緊急狀態並實施宵禁。

▼厄瓜多有蒙面槍手在直播時闖入電視台劫持員工。（圖／CFP）