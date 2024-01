大毒梟越獄引暴動！厄瓜多電視台遭蒙面槍手闖入　恐怖畫面全播出

記者葉睿涵/編譯

厄瓜多大毒梟日前越獄後,全國發生了一系列監獄騷亂事件,讓政府不得不頒布為期60天的緊急狀態並實施宵禁。9日,西南部瓜亞基爾市(Guayaquil)又爆發一起襲擊事件,一群蒙面槍手闖入一家正在直播的電視台挾持工作人員,而全國觀眾在直播被切斷前,都目睹了這起事件的發生。

據CNN報導,從電視直播畫面可見,這群戴著頭巾的武裝分子在電視直播期間突然闖入電視台,對著鏡頭展示手中的槍械和炸彈,並持槍挾持電視台工作人員,逼迫他們趴在地板上。在直播被切斷前,背景傳來了數聲槍響與喊叫聲。

當地媒體指出,當幫派分子衝進大樓時,有現場記者和攝影師向外界傳訊息求助,聲稱歹徒威脅殺死他們。厄瓜多警方隨後在社群媒體發文指出,他們在事發當下迅速派出了特種部隊,並已將所有涉案人士逮捕歸案。

BREAKING



Ecuador is in a state of civil war



Cartels have started killing random people and police officers all over the country



Military intervention is underway pic.twitter.com/mphB64cC66