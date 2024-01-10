中國的影子很長　西班牙媒體：台灣大選是全球地緣政治秩序關鍵

▲台灣總統大選即將在2024年1月13日登場，國際媒體也在關注。（圖／路透）

文／中央社記者胡家綺馬德里9日專電

西班牙「世界報」7日報導台灣大選，分析3位總統候選人立場，指出美國堅持台灣必須加強國防，並認為台灣大選除了對其公民很重要，也是全球地緣政治秩序的關鍵。

西班牙「世界報」（El Mundo）以「台灣，戰爭與和平之間的豪豬」為標題，報導在中國恫嚇威脅下的台灣選情，首段以提問道出台灣情勢：「如果你住在一個島嶼上，距離你180公里的鄰國是世界強國，擁有鈦合金軍事實力，聲稱你居住的領土是屬於他的，並且不斷以戰鬥機、海軍艦艇、恐嚇言論以及間諜氣球威脅，你會怎麼選？」

接著，這篇報導向台灣人民提問：「你會盡一切可能確保你的統治者與對岸架起橋梁，並且擱置捍衛獨立的地位，以免激怒巨人歌利亞？」「還是你願意與充滿高度風險的戰爭脅迫氣氛共存，但不放棄你的國家現狀？」

▲台灣13日將舉行總統大選，外媒認為本屆選舉是全球地緣政治秩序的關鍵。（圖／路透）

報導提到，這是台灣公民13日要面臨的重要選擇，當天是台灣自1996年以來第8次總統直選，今年有3位候選人競選。

報導分析3位總統候選人的立場，指出中間左翼的民進黨總統候選人賴清德是台灣主權最堅定的捍衛者，他堅持台灣不是如北京所宣稱的「叛逆的中國省分」，認為台灣有權利追求獨立的夢想。因此，賴清德被北京認定為「分裂分子」和「麻煩製造者」，他的勝利將對中國「打臉」。

國民黨總統候選人是新北市長侯友宜，他的立場是支持與中國建立更密切的關係。至於新興的民眾黨總統候選人柯文哲，則決定拋開中國問題，將競選政見重點放在能源、住房、就業等議題，以獲取年輕選民的支持。

Taiwan, un puercoespín entre la guerra y la paz https://t.co/scJcFSTjGY — EL MUNDO (@elmundoes) January 8, 2024

世界報指出，「中國的影子很長，而且很真實」。中國國家主席習近平之前在新年賀詞中宣稱「祖國統一是歷史必然」，呼籲兩岸「同胞」攜手同心，「共享民族復興的偉大榮光」。

報導提到，在台灣沿海地區，中國海軍艦艇的擴音器比以往更加響亮，每小時都在重複播放「中華人民共和國是唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分」。

台灣的國防部4日公開表示，發現3枚中國空飄氣球飛過海峽，其中1枚飛越台灣，這些空飄氣球被認為是間諜氣球。

▲世界報指出，「中國的影子很長，而且很真實」。（圖／路透）

報導指出，中國試圖透過陸、海、空以及網路來加大施壓，干涉台灣選舉結果。根據英國廣播公司（BBC）專家估計，中國利用台灣是開放的民主國家、民眾可自由使用TikTok和YouTube等影音平台，每天約有200個頻道上傳夾帶「親中」訊息的影片，試圖與台灣年輕人產生共鳴，以影響他們的投票意向。

這些透過社群網路向台灣青年發布的影音內容中，不僅將北京的形象柔軟化，而且宣導「反西方情緒」，指出美國對台灣感興趣只是為了透過軍售來賺錢。

報導提到，確實，美國堅持台灣必須加強自衛能力，以面對中國可能的侵略，並且強調台灣必須採取豪豬戰略，成為真正的豪豬，以遏制習近平的野心，維持當前的權力平衡。

世界報指出，顯然，美國不僅在考慮台灣的未來，也在考慮自己的未來，在印太地區不惜一切代價維持和平，同時考慮如何撲滅烏克蘭和加薩的大火。報導最後總結，「台灣大選除了對其公民至關重要，也是全球地緣政治秩序的關鍵」。