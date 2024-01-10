　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

NASA宣布：太空人登月計畫推遲到2026年

▲SpaceX星艦火箭再次升空。（圖／路透）

▲Starship研發進度不如預期。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國航太總署（NASA）阿提米絲（Artemis）計畫在這10年內讓太空人重返月球，重啟月球探索，但最新宣布將計畫推遲至2026年。主要原因是太空探索公司（SpaceX）開發的星艦（Starship）仍未成熟。

綜合外電報導，這項在阿波羅計畫之後睽違50年的首次人類登月計畫，目標是達成人類的一個重要里程碑，但阿提米絲計畫預計要到2026年9月才會進行，原先計畫在2025年進行。

延期主因是SpaceX對Starship的開發尚未成熟，Starship被定位為龐大火箭搭載的太空船系統，預計將太空人從月球軌道運送至月球南極；然而2023年的2次試飛，最終都以爆炸結束。

SpaceX在開發月球登陸器方面還有很長一段路要走，除了能安全抵達地球軌道的能力，還必須研究要如何為飛船提供足夠的推進燃料，因為SpaceX客戶營運與整合副總裁潔森（Jessica Jensen）指出，要飛抵月球需要至少10次的中途加油。

NASA副署長弗里（Jim Free）也坦承，「我們必須現實一點」，星艦、推進燃料以及多次登陸的需要，都還有很長一段路要走。除此之外，NASA官員也表示，他們預期太空衣的研發工程也會延遲。

ET快訊
口譯哥也傻眼！國家警報這裡也翻錯　現場全笑了
快訊／翻車撞爛！　3乘客逃出、駕駛受困亡
子瑜包遊覽車！TWICE現身晶華酒店　從高雄玩到台北
今永昇太加入小熊！　攜手鈴木誠也
蕭萬長登「3大報頭版」向民進黨宣戰　廣告金主曝光
快訊／台中住宅大樓起火！　女倒臥雜物間死亡
低溫下修！　今挑戰「寒流」入夜恐跌破8℃
新北驚見「乾哥乾妹」廣告　小商人：給周老闆一個讚
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大規模風暴籠罩美國南部！龍捲風強襲釀3死　伴隨-15°C嚴寒

大毒梟越獄引暴動！厄瓜多電視台遭蒙面槍手闖入　恐怖畫面全播出

日本雅虎逾85%網友關心台灣總統大選　學者談展望

怕搶不到監護權！　印度AI公司CEO「悶死4歲兒」 藏屍行李箱

美專家評估台海風險　憂心南海緊張漣漪效應

NASA宣布：太空人登月計畫推遲到2026年

中國的影子很長　西班牙媒體：台灣大選是全球地緣政治秩序關鍵

X平台帳號被駭！傳「美將批准比特幣ETF」　SEC急澄清：虛假內容

中共部長訪美籲拜登政府：恪守不支持台獨立場

美防長確診攝護腺癌！　醫曝「秘密住院」為治尿道感染、腸阻塞

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

2男結婚...媽台上暖心致詞　「上天給予愛人不同的方式」

大規模風暴籠罩美國南部！龍捲風強襲釀3死　伴隨-15°C嚴寒

大毒梟越獄引暴動！厄瓜多電視台遭蒙面槍手闖入　恐怖畫面全播出

日本雅虎逾85%網友關心台灣總統大選　學者談展望

怕搶不到監護權！　印度AI公司CEO「悶死4歲兒」 藏屍行李箱

美專家評估台海風險　憂心南海緊張漣漪效應

NASA宣布：太空人登月計畫推遲到2026年

中國的影子很長　西班牙媒體：台灣大選是全球地緣政治秩序關鍵

X平台帳號被駭！傳「美將批准比特幣ETF」　SEC急澄清：虛假內容

中共部長訪美籲拜登政府：恪守不支持台獨立場

美防長確診攝護腺癌！　醫曝「秘密住院」為治尿道感染、腸阻塞

不適者淘汰！　姚雨翔THANK YOU統一獅：職業就是這麼現實

推筒子賭場藏身透天厝民宅「到處都是監視器」　警破門逮34人

下一代MG HS動力有譜！1.5渦輪油電可跑1,300km　油耗上看70km／L

日股續創新高　謝金河：5大因素推著日本悄悄走出新格局

衛星飛彈分不清！盧秀燕砲轟中央：亂放國家級警報影響選情

資生堂千金3度隆乳「左胸低了一點」　李宓術後1個月曝成果：自然嗎

台灣2024台南燈會　獲旅遊業選定為全球4大亮點活動

大規模風暴籠罩美國南部！龍捲風強襲釀3死　伴隨-15°C嚴寒

上澤直之挑戰大聯盟沒動靜　新庄監督喊話：留下來

政見發表／牛煦庭「問政有門道」　鄭運鵬：8年政績看得到

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

國際熱門新聞

34歲艾塔爾任史上最年輕法國總理　

2車駕駛路中間吵架　貨車突衝出撞飛1死1重傷

蘋果「1產品」賣不出去！庫存堆滿倉庫

逆子訂製鐵棺材！父妹被塞入後丟池塘淹死

夢見自家地下有黃金　老翁挖39m地洞跌落慘死

美股摔近160點　台積電ADR跌0.34%

遊隼號流失太多燃料　美公司承認首次登月任務失敗

北韓射衛星火箭　日本南韓都曾發警報

歐盟：2023年是有紀錄以來最熱的一年

越南砂石車衝進美容院　撞死騎士釀3傷

外媒：台灣大選是全球地緣政治秩序關鍵

即／日本新潟6.0地震！最大震度5弱

美防長罹攝護腺癌　醫曝秘密住院為治尿道感染

飯店人員打掃　樓下男女「肉色馬達」激情狂震

更多熱門

相關新聞

傳美將批准比特幣ETF　SEC澄清：帳號被駭

傳美將批准比特幣ETF　SEC澄清：帳號被駭

美國證券交易委員會（SEC）發布聲明澄清，SEC尚未批准任何比特幣現貨ETF，並稱此前該監管機構早前在社群平台X上的貼文是「虛假內容」。

中共部長訪美籲拜登政府：恪守不支持台獨立場

中共部長訪美籲拜登政府：恪守不支持台獨立場

美防長罹攝護腺癌　醫曝秘密住院為治尿道感染

美防長罹攝護腺癌　醫曝秘密住院為治尿道感染

遊隼號流失太多燃料　美公司承認首次登月任務失敗

遊隼號流失太多燃料　美公司承認首次登月任務失敗

下班只想躺平　女抱怨辦公室讓她變醜變胖

下班只想躺平　女抱怨辦公室讓她變醜變胖

關鍵字：

NASA太空人登月月球北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

女大生被金主們包養　不雅內容全都錄

「芒果乾」飛過台灣上空　狂吸1.4萬網朝聖

好萊塢女星辛蒂摩根陳屍家中！「屍體飄出惡臭」

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

即／板橋嚴重車禍！2車撞翻躺路中

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

聯結車駕駛撿手機　釀1死7傷遭押

快訊／行人違規　騎士閃避不及撞上亡

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

認了挪用學生會費68萬　暨南大學前學生會長被退學

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面