陳建仁為「高端解密」動怒被打臉　邱顯智曬證據：沒公告

▲行政院院長陳建仁（左）提出「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」等相關事宜專案報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

立法院9日進行高端採購合約專案報告，行政院長陳建仁九度強調「有決標公告」，但時代力量立委邱顯智於臉書發文提出質疑，要求陳建仁院長公開致歉。另外衛福部長薛瑞元更表示，依法涉及到商業機密採購，機關可以不公告，等於打臉陳建仁說法。

陳建仁昨到立法院專案報告高端疫苗合約爭議，邱顯智質疑，政府未依法落實決標公告，陳建仁說，政府都是依法辦理，數次強調「有公告」，請不要用假消息打擊政府。

▲衛福部長薛瑞元出席立法院「疫苗採購合約相關事宜」專案報告及備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



不過下午衛福部長薛瑞元答詢時表示都按照程序來，但根據政府採購法第六十一條和施行細則八十四條，涉及到商業機密的機密採購，「機關可以不公告，但必須把未刊登的決標資料上傳到工程會網站」，所以原本決標要公告後來沒有，等同打臉陳建仁。

對此邱顯智在臉書發文指出，政府電子採購網，迄今查不到2021年高端新冠疫苗的決標公告，直言陳建仁院長用不理性態度回應立委監督，失去院長應有高度，希望陳建仁查清楚後正式對外回應。

衛福部疾病管制署則在9日晚間表示，高端疫苗因涉及「商業機密」得不對外公告決標，將未刊登決標資料傳送至工程會電腦資料庫誤認即屬決標公告之意，衛福部深感抱歉。