歐盟：2023年是有史以來最熱一年　氣溫升幅近「關鍵攝氏1.5度」

▲2023年的氣溫可能超越過去至少10萬年任何時期的溫度。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」9日表示，2023年是有紀錄以來最熱的一年，地球表面溫度升幅幾乎超過關鍵的攝氏1.5度門檻。

法新社報導，根據「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）報告，氣候變遷加劇了全球的熱浪、乾旱和野火，並將全球平均氣溫推向比工業革命前基準高出攝氏1.48度。

哥白尼氣候變化服務副主任勃吉斯（Samantha Burgess）說：「這也是首次所有日子都比工業革命前時期都高出攝氏1度以上的一年。2023年的氣溫可能超越過去至少10萬年任何時期的溫度。」

科學家指出，去年有近半日子超過攝氏1.5度的氣溫升幅。當地球平均氣溫超過攝氏1.5度的臨界點，氣候衝擊可能會自我強化或變得更具災難性。

▲氣候變遷加劇了全球的熱浪、乾旱和野火。（圖／路透）

但即使地球表面平均氣溫如一些科學家預測，在2024年突破攝氏1.5度升幅，也不意味世界未能實現巴黎協定（Paris Agreement）將全球暖化控制在這個臨界點以下的目標。

只有在連續數年超過攝氏1.5度基準點，才會出現這種情況。即便如此，2015年通過的巴黎協定也允許在「超標」一段時間後，再次降低地球溫度。

2023年，加拿大發生大規模火災，非洲之角（Horn of Africa）及中東發生嚴重乾旱，歐洲、美國和中國出現前所未有的夏季熱浪，澳洲和南美洲則出現創紀錄暖冬。

未參與撰寫報告的英國瑞丁大學（University of Reading）氣候變遷教授霍金斯（Ed Hawkins）表示：「在我們逐步擺脫化石燃料並實現淨零排放之前，這類事件將繼續惡化。」