逆子訂製「2具鐵棺材」！將父妹塞入後丟進池塘　活活淹死

▲男子將鐵箱層層上鎖，並丟入池塘內，使父親與妹妹活活淹死。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國警方9日凌晨接獲民眾通報稱，白天在村子的池塘內發現2個巨大的箱子漂浮水面，但是晚上卻不見了，現場則出現一名可疑男子。警方到場後率先逮捕該名可疑男子，並將2個巨大鐵箱打撈上岸，隨後發現箱子內各放了1具遺體，分別為1男1女，經調查，確認是可疑男子的父親與妹妹。

根據《民意報》報導，當地居民9日凌晨1時向警方通報表示，曾在池塘正中央發現2個大箱子。警方獲報到場後，發現35歲的瓦魯特（Warut Detchapoom）站在水池邊，形跡可疑，因此將其逮捕，並對其展開訊問。

警方隨即將2個巨大鐵箱打撈上岸，並發現裡面裝有1男1女的屍體。警方指出，用來裝屍體的鐵箱非常新，看起來並未使用過，外面則是用鐵鍊緊緊鎖住，箱體部分雖然使用鋼板密封，但是仍有一些孔洞讓水流入，因此鐵箱被發現時，內部都是水。

▲警方打撈出2個巨大鐵箱。（圖／翻攝自民意報）



經調查，死者為68歲的普拉亞（Prayat Detphumee）與33歲的皮央潘（Phiangphen Detpumi），前者是瓦魯特的父親，後者則是瓦魯特的妹妹。

警方並未在嫌疑人體內驗出可疑藥物，而他平時與2名死者住在一起，瓦魯特的母親則已經過世。調查指出，在事發之前，瓦魯特與父親曾經發生爭執，甚至還封鎖了對方的Line，疑似就是犯案動機。

瓦魯特事前以1萬2000泰銖（約新台幣1萬654元）的價格訂製了2個鐵製箱子，他對店家聲稱是要用來當多功能釣魚箱，店家並未起疑，完工後就直接將鐵箱送往瓦魯特住處，殊不知瓦魯特竟是要將這2個鐵箱當作鐵棺材。

警方初步判斷，瓦魯特是在8日將父親與妹妹分別塞入鐵棺材，隨後推入水中。瓦魯特面對偵訊則坦承犯行，並稱是一人所為。