嘴角潰爛看醫生！日男被確診「感染梅毒」　他驚：是妻子國中同學

▲日本一名男子因嘴角潰爛而被確診感染梅毒。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

東京一所學校的37歲老師光雄（化名）因嘴角潰爛驚訝發現自己居然感染了梅毒，而將性病傳染給他的很有可能是他外表清純的妻子，令他不得不開始懷疑，妻子可能有了外遇。

據日本媒體FRaU報導，自小品學兼優、文武雙全的光雄，一直都很受女性歡迎，但他卻在27歲那年，與在學生時期毫不起眼，後來卻變得非常漂亮的國中女同學重逢，而光雄也在女同學的倒追下，與對方結了婚。

光雄清楚，妻子婚前曾與不良少年有過「令人困擾」的戀情，但由於2人婚後一直很幸福，妻子也在成為全職家庭主婦、誕下女兒後，對生活充滿感恩，甚至還在光雄生日時親自做卡片慶祝，因此他認為夫婦2人的生活十分美滿，但突如其來的性病卻打破了光雄幸福的生活。

最近，光雄發現自己嘴邊出現了紅色腫塊，於是便到皮膚科就診，不料卻被醫師告知自己得了梅毒，而且這還是一種「通過性接觸傳播」的疾病，讓光雄難以接受。

光雄指出，自己從未對不起妻子，因此懷疑妻子才是傳染源，於是他委託徵信社調查，發現妻子多年來送小孩去上課後，就會和不明男性一起到公寓內幽會，而妻子約會的對象竟也是他們的中學同學。

光雄指出，他在得知妻子出軌的事後「感覺很絕望，也為我們的女兒有這樣的家庭感到遺憾」，不過他還是為了讓女兒選擇了不離婚，「我現在只能積極治療，現在的症狀已經比較輕微了」。