2026將退役！美罕見公開U-2「大象漫步」畫面　曾是黑貓中隊坐騎

▲美軍罕見公開U-2「大象漫步」的畫面。（圖／翻攝自美國空軍）

記者葉睿涵／編譯

美軍最近在加州比爾空軍基地（Beale Air Force Base）4日舉行了一場空前的U-2飛機展示活動，罕見公開U-2「大象漫步」的畫面，標誌著這款傳奇偵察飛機即將進入退役階段。

綜合外媒報導，在這場罕見的「大象漫步」活動中，可見比爾機場的跑道上停放了8架美國空軍第99偵察中隊的U-2偵察機、2架第940空中加油聯隊的KC-135R加油機，以及9架第1偵察中隊的T-38教練機。

報導稱，這是美軍罕有跨單位、跨機種組成整齊的「大象漫步」地面編隊，展現其情報監察與偵測合作能力的一次，形成現代史上最大規模的U-2展示，而這次U-2的大象漫步展示，也標誌著這款傳奇偵察飛機即將進入退役階段。

被暱稱為「蛟龍夫人」（Dragon Lady）的U-2偵察機，是美軍在1950年代推出的超高空偵察機，主要用於冷戰時期，解決美國在蘇聯資訊封鎖下的偵察需求。

這款單座、單引擎飛機能夠在7萬英尺高空飛行，以相機捕捉重要情報，是衛星時代之前的重要工具，而U-2偵察機在台灣也因曾是神秘「黑貓中隊」的操作機而聞名。

然而，隨著平均機齡接近40年，以及購買關鍵零件面臨挑戰，美國空軍計劃在2026財年退役「蛟龍夫人」機隊，因此如今要看到U-2偵察機的身影，可說是非常稀有。