尋獲哈瑪斯大型軍火庫！以軍發現隧道藏迫擊砲　隨時能夠發射

▲以色列軍隊在加薩走廊中部發現哈瑪斯大型火箭製造工廠。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

儘管目前以色列國防軍已經明顯放緩針對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的軍事行動，不過日前以軍卻在加薩走廊中部的地下隧道內，發現一處哈瑪斯用於生產各種導彈、迫擊砲的軍武工廠，是目前在加薩發現最大的哈瑪斯軍武生產設施，火箭、迫擊砲等武器透過地下隧道搬運。

根據《路透社》，以色列軍隊在加薩走廊找到了迄今所發現的最大哈瑪斯軍武生產基地，包括部分地下室用來生產能夠打擊以色列北部戰略目標的遠程導彈，地下室除了生產遠程導彈，還生產迫擊砲等標準彈藥複製品或改裝品，並透過地下豎井與其中一個隧道網絡相連，藉由隧道網絡將生產的武器運送到加薩走廊各地的哈瑪斯作戰部隊。

以色列軍方於當地時間8日帶著記者群參訪位於加薩走廊中部的布賴吉（Bureij），儘管歷經數周的轟炸與地面戰鬥已嚴重摧毀該地區，但散落在平民區地下室的軍武生產工廠，卻能看見堆放著各種金屬管與彈殼，在另一區域也可看到放置導彈的長金屬架，以及通往隧道的電梯。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，「他們（哈瑪斯）從電梯裡把火箭放在一個安全的地方，然後把火箭送到隧道系統的其他地方。等於是你在一個地方製造火箭、在另一個地方發射。」

以色列官員指控，哈瑪斯故意將包括隧道在內的軍事基礎設施設在平民區內，以便增加以軍攻擊的難度。哈瑪斯則否認以方的指控，認為以軍不分青紅皂白將平民視為攻擊目標。