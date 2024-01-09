南韓國會通過「禁止食用狗肉」立法　違者最重入獄3年

▲南韓動保人士曾於2020年7月在青瓦台附近舉行示威集會，抗議國內食用狗肉的文化。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓長年以來保有「食用狗肉」的傳統文化，包括夏季三伏天食用狗肉補身湯消暑。然而，隨著近年飼養貓狗人數突破千萬，加上顧及國際形象，使得南韓不得不加速推動修法。今（9）日，南韓國會通過《禁止食用狗肉法》，禁止以食用狗肉為目的畜養犬隻或流通狗肉產品，違者最重將處3年以下徒刑。

根據《韓聯社》，南韓國會9日在本會議正式通過「終結以狗肉食用為目的畜養、宰殺、流通之相關特別法」（禁止食用狗肉法）議案，法案嚴格禁止以食用狗肉為目的養殖、繁衍或是宰殺犬隻，以及禁止流通或販賣使用狗肉為原料的加工食品。

一旦以食用狗肉為目的宰殺犬隻，違者將獲判處3年以下有期徒刑或3000萬韓元（近新台幣70萬元）以下罰金；至於一旦以食用狗肉為目的養殖或繁衍犬隻，或是流通販賣狗肉相關產品者，將遭判處2年以下徒刑或2000萬韓元（約新台幣46.4萬元）以下罰金。

該法案也規定，食用犬隻飼養業者、屠宰食用犬隻和流通相關產品的業者、販售狗肉料理的餐廳業者，必須將相關設施和營業內容向地方自治團體（即地方政府）通報，國家或地方政府則需輔導相關業者停業或轉業。

不過，法案公布的3年內並不會針對違者實施懲處。

據悉，南韓執政黨國民力量從去年11月便一度以全黨力量在國會推動「禁止食用狗肉」相關立法，最大在野黨共同民主黨也以全黨力量呼應推動立法；至於南韓總統尹錫悅的妻子金建希去年12月中出訪荷蘭時也表示，廢除食用狗肉傳統是尹錫悅的承諾，未來將儘速推動立法。

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