華爾街日報：台灣選民「團結支持民主」　總統大選影響深遠

▲ 台灣13日將舉行總統大選，外媒關注選民們將如何做出選擇。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約8日專電

華爾街日報社評寫道，台灣選民團結一致支持民主，13日投票的總統大選影響深遠。台海一旦爆發衝突，癥結不在台灣，而是北京無法容忍台灣選民能以投票解決政治分歧。

社評說，中華人民共和國數十年來致力併吞台灣，中國國家主席習近平日益積極聲索主權。俄羅斯侵略烏克蘭後，外界關切另一個專制大國可能企圖征服領土較小的民主鄰國，台海成為全球地緣戰略衝突熱點之一，台灣總統大選異常關鍵。

文章提到，民進黨總統候選人賴清德誓言延續所屬政黨堅定捍衛台灣民主自治的傳統。賴清德現任副總統，總統蔡英文的政策是讓兩岸關係趨冷，同時深化台灣與美國等盟友的關係。

國民黨總統候選人侯友宜承諾以偏和解的姿態面對北京。國民黨上次執政時兩岸經貿關係熱絡，不太有激怒北京的論述。但侯友宜堅稱，他與國民黨沒有奉行推動兩岸統一的政策，試圖把自己塑造為維護台灣民主主權、且能以加強兩岸經貿投資關係促進經濟發展的最佳人選。

代表第三勢力的民眾黨總統候選人柯文哲曾說，能以更技術官僚的手段實現更好的國內治理和兩岸關係。

文章表示，台灣各黨派在這些議題上存有分歧，但外界不該誇大差異。

社評說，這場選舉共同主題是台灣選民就算意見不一，仍渴望維護民主，他們在目睹香港遭遇後明白這有多麼關鍵。北京打壓香港自由證明「一國兩制」實際上代表民主的終結，中共永遠會把自身制度強加在別人身上。

文章寫道，如果賴清德勝選，北京可能會暴跳如雷，台灣選民拒絕配合中共意志時北京一向如此。評論家可能會把這種結果視為挑釁。中國近期已加強威脅行動，包括派出偵察氣球飛越台灣本島。

社評結尾說，冒犯中共不是賴清德的政策，台灣選民也無意以選他當總統加劇兩岸緊張關係。癥結在於，北京無法容忍台灣選民以投票解決政治分歧，成為華人社會民主蓬勃發展的範例，「如果台海爆發衝突，這就會是原因，台灣選民前往投票所時對這點了然於胸」。（編輯：陳承功）