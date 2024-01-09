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鄰居家屋頂「50隻禿鷹」詭異盤旋！　女路過嚇到發毛

50隻禿鷹盤旋鄰居家屋頂「開趴」　網友勸她快通報！真相讓人鬆一口氣

▲ 美國女經過鄰居家時，發現大量禿鷹聚集在屋頂。（圖／翻攝自Reddit）

圖文／CTWANT

美國一名女子日前表示，她經過鄰居家時，發現屋頂上方聚集了約50隻禿鷹，奇怪景象令她發毛，害怕是否有瓦斯外洩，或是有屍體的氣味吸引大量禿鷹。網友們建議她通報相關單位，事後真相揭曉，讓她鬆了一口氣。

根據外媒報導，美國一名女子喬迪（Jody）在去年12月搬到維吉尼亞州（Virginia）的某處社區，某日她開車經過鄰居家時，發現屋頂盤旋了約40至50隻禿鷹，相當不尋常。

喬迪認為不對勁，上網查了資料後發現，通常禿鷹集體聚集在某個地方，很可能是因為瓦斯洩漏，或者更糟的情況——「屍體造成的」。喬迪將照片和文字發在論壇Reddit上，引起大量討論。

網友們也被照片嚇到，紛紛猜測原因，很可能是小動物的屍臭味吸引禿鷹，也有人猜單純是禿鷹聚在一起休息。網友建議喬迪通報相關單位，避免憾事發生。

50隻禿鷹盤旋鄰居家屋頂「開趴」　網友勸她快通報！真相讓人鬆一口氣

▲ 喬迪更新事件進度。（翻攝自Reddit）

事後，喬迪在Reddit上更新事件進度，表示發文幾天後她又開車經過，發現有些泥土被挖出來，有工作人員在更新化糞池，原來，禿鷹只是被化糞池的味道給吸引，「沒有人死亡，瓦斯也沒有外洩」。

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