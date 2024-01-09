　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

揚言「幫黑洋腸生100孩」！她懷孕5月轉找有錢男相親　被爆曾拍AV

▲▼ 。（圖／）

▲妹子在公園舉著相親看板。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸重慶一名女子近日引發眾多陸網關注熱議，這名妹子自稱年齡32歲，但已經懷孕5個月，現在要為孩子找個爸，於是女子在街頭舉看板相親。但女子開出條件，表示一定要月薪2萬人民幣（約新台幣8.7萬元）以上，她才看得上眼。

影片可見這名女子站在一處公園邊，舉著看板相親，引發現場眾多大叔的關注，紛紛上前關心。女子強調自己已經懷孕5個月，所以想找一個好男人，能對她好、對孩子好。女子更在意男方的薪水，強調一定要月薪2萬人民幣以上，現場有大叔稱他的40歲兒子，月收入大概7千多人民幣（約新台幣3萬元左右），立馬被女子「打槍」，說這樣的薪水根本養不起孩子。

女子的影片一出，隨即引發大陸網友熱烈討論，而女子的背景也紛紛被網友起底。據陸媒《網易》報導，就有網友發現，這名女子在去年曾經拍攝過與非裔男子的「熱愛影片」，還揚言「要給黑人小哥哥生100個孩子」。網友稱，女子約在去年11月和非裔男「交往」，但現在已經懷孕5個月，因此也有網友猜測，孩子的生父可能是非裔男。

中國妹子要為黑洋腸生100孩子　今懷孕5月轉找有錢男相親！被爆曾拍AV

▲網友發現女子去年曾經拍攝過與非裔男子的「熱愛影片」，還說「要給黑人小哥哥生100個孩子」。（翻自微博）

不過還有網友發現，這名女子的背景相當複雜，過去也曾當過AV女優拍情色片，甚至年齡成謎，一下子說自己39歲，現在又說是32歲。另外就有網友認為，這名女子應該是為了炒作話題，故意挺著大肚出來徵婚，認為她這波「操作」相當成功。

網友挖出過去她拍AV的片段。（翻自微博）

▲網友挖出過去她拍AV的片段。（翻自微博）

更多鏡週刊報導
直播天價「帝王綠翡翠」　啪一聲手滑掉臭水溝！商家懸賞870萬尋寶
這區域大跳電怪黑熊！慎入　黑熊爬高壓電被電到慘死
【有聲新聞】金正恩帶女兒看雞雞　北韓製造你信嗎？南韓：哈瑪斯用北韓武器

ET快訊
女星IG狂放閃「老公爆出軌」崩潰　友人不捨：她像傻瓜付出
超狂5寶媽！　一次領走26萬現金
沈建宏擺攤賣雞腿　昔隊友陳奕說話了
新冠再攀升！創5個月來新高　JN.1占比增至24%
抽乾河水　「帝王綠翡翠」終於找到了
快訊／被傳私生子　賴清德：把孩子帶來，我馬上做DNA
李正皓開BMW疑撞到女行人　她重摔骨折
快訊／呂政儒十字韌帶斷裂　確定開刀治療
快訊／類流感創10年新高　單周12.4萬人就診
接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅：快哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國專家：2024台美大選都可能衝擊中美關係

天價帝王綠翡翠終於找到！掉河裡苦撈3天3夜…主人曬「本體」樂歪

揚言「幫黑洋腸生100孩」！她懷孕5月轉找有錢男相親　被爆曾拍AV

國泰航空2月底前將「每日削減航班」　李家超：港府非常關注

香港將舉辦「日夜都繽紛」活動　盼帶動各區經濟

陸加強福建對台經貿措施　包含「探索服貿合作新業態」

女子首次開車！為超車把「水箱踩爆」　她無奈：感覺在開蒸汽車

29歲人妻遭「輾壓拖行8.5公尺」橫屍車輪間　尪：她自己鑽下去的

2023年中國國際航班復甦緩慢　僅達疫情前6成

解決農民工失業　河南公開信喊話：歡迎返鄉創業

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

挑戰5廣告Slogan拿千元　秒答「飲品、奶粉」台詞

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

中國專家：2024台美大選都可能衝擊中美關係

天價帝王綠翡翠終於找到！掉河裡苦撈3天3夜…主人曬「本體」樂歪

揚言「幫黑洋腸生100孩」！她懷孕5月轉找有錢男相親　被爆曾拍AV

國泰航空2月底前將「每日削減航班」　李家超：港府非常關注

香港將舉辦「日夜都繽紛」活動　盼帶動各區經濟

陸加強福建對台經貿措施　包含「探索服貿合作新業態」

女子首次開車！為超車把「水箱踩爆」　她無奈：感覺在開蒸汽車

29歲人妻遭「輾壓拖行8.5公尺」橫屍車輪間　尪：她自己鑽下去的

2023年中國國際航班復甦緩慢　僅達疫情前6成

解決農民工失業　河南公開信喊話：歡迎返鄉創業

跟「林聰明砂鍋魚頭」系出同門！嘉義人愛店飄香30餘年、加湯免費

預防感冒5水果潤肺化痰、4大穴位舒緩咳嗽不適　有助阻斷病毒肆虐

南投醫院設兒童早療評估中心　協助父母及早掌握遲緩兒狀況

85000元！台灣山葉新Limi Deluxe上市　增全彩儀表、自動升起坐墊

林國春服務板橋31年盼進國會　張宏陸邀選民參加選前之夜

立院臨時會高端戰火　柯建銘嗆「侯康敗象已露」：國民黨團僅26人出席

23煞衝超商尋仇砍錯人！17歲少年擋刀右手掌斷裂　賠償金額出爐

國防部：不隨意擊毀中共空飄氣球　避免陷不對稱作戰消耗國軍武器

婚前房屋登記給女方？　網友狠揭超殘酷金句

新郎婚禮上突「做這事」...害新娘被賓客恥笑！她48hrs後怒離婚

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

大陸熱門新聞

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

揚言幫黑洋腸生100孩！她懷孕5月轉找有錢男相親

天價帝王綠翡翠終於找到！主人曬本體樂歪

人妻遭夫輾壓拖行8米　橫屍車輪間

陸流浪博士年輕照被挖出　網友驚嘆

奶茶妹變超級女富豪！30歲章澤天凈資產超2千億

三寶女考「科目三」太緊張　竟坐副駕

習近平稱反腐仍嚴峻　整治金融醫藥等5領域

富二代接班7年虧136億元　美邦公主辭董座

廣州天河「壕村」分紅辦法出爐！ 村民每股可拿4845元

女子首次開車！為超車把「水箱踩爆」

尼泊爾成陸男「脫單聖地」　選妃現象挨批

陸未成年人　寒假只能玩16小時遊戲

中國首部國安漫畫　第一集就逮西方間諜

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

YouTuber蒼藍鴿結婚了！「高顏值辣妻正面」曝光

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

過年後「安靜離職」　5星座上榜

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

好市多排骨「驚藏刀片」！10歲女童舌頭遭刺傷

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

日本妹畢業變「大減肥」　對比圖8.3萬人朝聖

立委洪申翰「買春片」外流澄清　刑事局：調查中

許多年輕人挺柯　醫：這種人無法領導國家

更多

最夯影音

更多
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉
媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面