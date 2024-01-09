揚言「幫黑洋腸生100孩」！她懷孕5月轉找有錢男相親　被爆曾拍AV

▲妹子在公園舉著相親看板。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸重慶一名女子近日引發眾多陸網關注熱議，這名妹子自稱年齡32歲，但已經懷孕5個月，現在要為孩子找個爸，於是女子在街頭舉看板相親。但女子開出條件，表示一定要月薪2萬人民幣（約新台幣8.7萬元）以上，她才看得上眼。

影片可見這名女子站在一處公園邊，舉著看板相親，引發現場眾多大叔的關注，紛紛上前關心。女子強調自己已經懷孕5個月，所以想找一個好男人，能對她好、對孩子好。女子更在意男方的薪水，強調一定要月薪2萬人民幣以上，現場有大叔稱他的40歲兒子，月收入大概7千多人民幣（約新台幣3萬元左右），立馬被女子「打槍」，說這樣的薪水根本養不起孩子。

女子的影片一出，隨即引發大陸網友熱烈討論，而女子的背景也紛紛被網友起底。據陸媒《網易》報導，就有網友發現，這名女子在去年曾經拍攝過與非裔男子的「熱愛影片」，還揚言「要給黑人小哥哥生100個孩子」。網友稱，女子約在去年11月和非裔男「交往」，但現在已經懷孕5個月，因此也有網友猜測，孩子的生父可能是非裔男。

▲網友發現女子去年曾經拍攝過與非裔男子的「熱愛影片」，還說「要給黑人小哥哥生100個孩子」。（翻自微博）

不過還有網友發現，這名女子的背景相當複雜，過去也曾當過AV女優拍情色片，甚至年齡成謎，一下子說自己39歲，現在又說是32歲。另外就有網友認為，這名女子應該是為了炒作話題，故意挺著大肚出來徵婚，認為她這波「操作」相當成功。

▲網友挖出過去她拍AV的片段。（翻自微博）

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