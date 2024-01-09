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26歲女師被控性侵16歲男學生　學生爸知道卻「默許性關係」被捕

26歲女師被控性侵16歲男學生　學生爸知道卻「默許性關係」被捕。（圖／翻攝自Garden Ridge Police Department）

▲女老師被控性侵學生被捕。（圖／翻攝自Garden Ridge Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州26歲女老師海莉(Hailey Clifton-Carmack)被控長期和一名16歲男學生發生性關係，後來男學生因為背部有抓傷，被其他學生通報給校方才讓事件曝光，誇張的是，警方調查發現男學生父親馬克(Mark Creighton)其實一直都知情，也將他逮捕。

事件發生在密蘇里州普瓦斯基郡(Pulaski)，警方上月接到報案，發現在高中擔任數學老師的海莉與學生產生不正當關係。根據法庭紀錄，校內一名學生通報當局，並在手機中秀出同學背上抓痕，表示同學身上的傷痕是與女老師發生性關係時所造成。

警方調查發現，女老師海莉已經育有2名女兒，最近才剛與丈夫離婚，並在她的手機中找到與16歲學生發生性關係的證據，被控多項性侵、危害兒童福利等罪，不過所有指控她都否認。

海莉遭到警方訊問後，於去年23日左右以探訪家人為由前往德州，但直到1月3日都未返回，最後於5日被德州警方逮捕，如今被關押在德州科馬爾(Comal)監獄中。

受害少年的父親馬克，因為一直都知道兒子與女老師間的不正當關係，卻沒有通報當局而是默許這段關係，也被控危害兒童福利罪，於密蘇里州被捕，案件正在進行調查中。

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