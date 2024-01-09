47歲廚師在家分屍服務生女友　「開膛取出腸子心臟」放在水桶中

▲廚師被控殺害女友。（圖／翻攝自斯洛伐克警方）
記者李振慧／綜合報導
斯洛伐克警方在47歲廚師哈努斯卡(Jozef Hanuska)家中，發現擔任服務生的48歲女友慘被分屍，受害者全身赤裸躺在地上，胸部已被打開，心臟與腸子都被取出，還在蓋在屍體上的毯子放了一本英國護照，場景十分駭人。
警方4日下午在哈努斯卡位於斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦(Bratislava)家中，發現48歲受害女子慘遭分屍的可怕遺體，女子除了脖子、臉頰和腿上都有傷口外，還在同一個房間中找到一個水桶，裡面裝了受害者被取出的心臟、腸子等被切下來的器官。
Butcher-turned-chef Jozef Hanuska allegedly cut his girlfriend Patricia on her neck, cheek and thigh— Metro (@MetroUK) January 8, 2024
She was found dead in her apartment with her chest 'opened,' her organs cut out and her heart on the floor
鄰居透露，最近時常聽到哈努斯卡與女友吵架，還曾聽過哈努斯卡威脅女友，要扯下她的頭。另一名鄰居也表示，2人疑似有酗酒問題，常常看到他們喝得很醉。
警方當初接到哈努斯卡的親戚通報，他因為收到哈努斯卡發來想要輕生的簡訊，所以報案。警方後來一直在尋找失蹤的哈努斯卡下落，最後於5日在一個地窖中找到了他，目前依涉嫌殺人罪被捕，案件正在調查中。
當地媒體報導，哈努斯卡的父親潘特爾(Štefan Pantl)也曾犯下殺人案件，1979年他因為向2女要求發生性關係被拒絕，殘忍殺害2人，最後被判刑處決。
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