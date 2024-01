47歲廚師在家分屍服務生女友　「開膛取出腸子心臟」放在水桶中

▲廚師被控殺害女友。(圖/翻攝自斯洛伐克警方)

記者李振慧/綜合報導

斯洛伐克警方在47歲廚師哈努斯卡(Jozef Hanuska)家中,發現擔任服務生的48歲女友慘被分屍,受害者全身赤裸躺在地上,胸部已被打開,心臟與腸子都被取出,還在蓋在屍體上的毯子放了一本英國護照,場景十分駭人。

警方4日下午在哈努斯卡位於斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦(Bratislava)家中,發現48歲受害女子慘遭分屍的可怕遺體,女子除了脖子、臉頰和腿上都有傷口外,還在同一個房間中找到一個水桶,裡面裝了受害者被取出的心臟、腸子等被切下來的器官。

