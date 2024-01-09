結婚5年多！她緊急剖腹　老公「沒陪到產」怒提離婚：我夢想破碎

▲國外一名男子只因為無法陪產就提出離婚。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

現今許多丈夫都會陪老婆生產，一起迎接小生命誕生。國外卻有名老公只因為「沒陪到產」，就向結婚5年的妻子提出離婚，理由竟是老婆害他錯過跟剛出生的孩子建立聯繫的機會。文章曝光後，掀起網友熱烈討論。

原Po在網路論壇Reddit發文表示，自己去年9月生下兩人的第1個孩子，29歲老公在她分娩的大部分時間都在場，但之後因為生產情況變糟，她被推進手術房緊急剖腹產、老公則遭拒於門外，未料老公竟把看不到女兒出生的怒火施加在她身上。

原Po表示，老公在她產後不久就提出離婚與喊著要「重新開始擁有一個家庭的夢想」，更強調自己絕不會和剛出生的孩子建立關係，「因為他不被允許進入產房」。

這矛盾理由雖讓原Po一頭霧水又措手不及，但老公態度非常強硬，即使公公「建議他去看醫生」也被拒絕。原Po在最後無奈表示，作為1名30歲新手媽媽，她只能接受這個即將到來的結局，因為老公不斷表明「已經無法解決了」。

文章曝光後，網友紛紛砲轟原Po老公不是騙子、渣男就是有精神疾病，還有人認為他3者皆是，「他只是想找個離開妳的藉口」、「如果是我，絕對不願意跟這種為了小事拋家棄子的人在一起」、「他不去尋求幫助，妳也無能為力」。

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