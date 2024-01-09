26歲男「脖子戴金屬項鍊」躲雨被雷劈　朋友目睹他瞬間僵直倒地

▲男子在朋友面前被雷擊中。（合成圖／翻攝自推特與Facebook）

記者李振慧／綜合報導

阿根廷26歲男子貝隆(Jonathan Beron)與朋友在公園躲雨時，突然被閃電擊中，整個人瞬間僵直倒下，朋友們第一時間還不清楚他發生了什麼事，後來才發現他因為脖子上戴著金屬項鍊遭到電擊。

事件6日下午3時20分左右發生在聖路易斯省梅塞德斯鎮(Villa Mercedes)當地一處公園，貝隆當時與朋友來到公園一處樹下躲雨，5人聊天聊到一半時，現場突然冒出一陣閃光，他慘遭閃電擊中，整個人僵直倒下。

#viral Insólito lo ocurrido el sábado a las 3:20 en la provincia de San Luis, Argentina, cuando a Jonathan Berón (26) le dio de pleno un rayo y sobrevivió para contarlo, aunque con el 20% del cuerpo con quemaduras.#TodoEstáEnLN pic.twitter.com/oLQTbuwDwk — Diario La Nación (@LaNacionPy) January 8, 2024

朋友們幫忙將貝隆緊急送醫，發現腹部與大腿處全身約20%面積嚴重燒燙傷，最初被送到加護病房接受治療，如今情況比較好轉，已轉為一般病房。

親友表示，閃電當時先擊到貝隆和一名朋友之間，由於貝隆脖子上剛好戴著金屬項鍊，所以直接被閃電擊中，朋友們看到他昏倒在地上時，第一時間都以為他死掉了。

貝隆清醒後表示，「我完全不記得當時發生什麼事，我和朋友在樹下待了幾分鐘，閃電就突然擊中我」，他只記得自己被擊中前曾看到一道白光。近來阿根廷部分地區出現暴風雨，當局已對民眾發布警報，建議人們暴風雨期間最好不要去戶外場合，也不要在樹下躲避。