日政府撥10億預備金支援能登災區！熊本地震的2倍　原因曝

▲災區寒冷降雪，因此所需的緊急預備金更高。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本政府在內閣會議中決定從2023年度預算中撥出47億4000萬日幣（約新台幣10.2億元）的預備金，作為能登半島地震的支援救助費用。該筆預備金將會用以支援災民，將食物、飲用水、燃料等物資送往災區。值得注意的是，由於此次能登災區氣溫寒冷，因此預備金的費用更是熊本地震的2倍之多。

根據《共同社》報導，日本當局為支援能登半島地震災民，決定從2023年度預算中提撥47億4000萬日幣（約新台幣10.2億元）的預備金，而該案也在9日於內閣會議中討論通過，期望能在必要時候靈活應用預備金，在災區提出要求前，就直接將所需物資送往當地，包含食物、飲用水等。

▲石川縣能登7.6強震過後，穴水町仍有多人被埋。（圖／達志影像／美聯社）



預備金不需要經國會審議，只要內閣共同商討通過即可決定用於何處。在此之前，日本政府也曾多次在發生天災後動用相關預備金，其中包含2016年的熊本地震，當時動用了23億日幣（約新台幣4.9億元）的預備金支援災區。

此次能登半島地震由於災區寒冷，甚至降下大雪，因此除了食物外，還需要燃料保暖，費用相較熊本地震高出許多。

扣掉此次預計使用的預備金，日本政府2023年度預算中的5000億日幣（約新台幣1077億元）災害對應一般預備金約剩下4666億日幣（約新台幣1005億元）。