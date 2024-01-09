出生時一戰還在打　英國105歲奶奶曝長壽秘訣：每天吃一堆奶油



▲英國阿嬤帕爾默最近剛慶祝105歲生日。

圖文／CTWANT

活到「呷百二」是許多人的夢想，最近剛過完105歲生日的英國阿嬤帕爾默（Dorothy Palmer）就分享自己的長壽秘訣，表示每天都要吃到足夠的麵包、奶油和蛋糕，與坦承不怎麼喜歡吃蔬菜。

帕爾默阿嬤出生於1919年1月4日，當時第一次世界大戰還沒正式結束，英國君主還是現任國王查爾斯三世的曾祖父喬治五世。之後搬離出生與長大的英格蘭薩里郡（Surrey），來到威爾斯並成為一名護士，1945年再搬到鄰近蘇格蘭的赫爾郡（Hull），並在當地認識已故丈夫。

帕爾默阿嬤透露，當年與名叫威廉、但大家都叫傑克的丈夫在舞會上認識，兩人也像那年代的情侶一樣，在公園見面、去看電影與跳舞，婚後育有2名現年76歲與66歲的孩子，可惜丈夫已在1996年去世，享壽79歲。

而在因為長壽引發關注後，帕爾默阿嬤表示自己的長壽「秘訣」就是每天吃5個麵包、許多奶油和大量蛋糕，以及沒太常吃但特別鍾愛的沙拉，但也說以前花很長時間散步與待在花園，視力惡化前喜歡閱讀、編織與刺繡，50歲時才戒菸，同時只在聖誕節喝1杯葡萄酒或雪利酒。

令人意外的是，雖然帕爾默阿嬤喜歡1日遊、公車或火車旅行以及到海灘度假，但她至今長達105年的時間裡從未出過國，甚至在丈夫去世後獨居到100歲，直到同年因為跌倒才搬進同郡的住宅並居住至今。

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