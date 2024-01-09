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買樂透爽中11.8億！老闆要求辭職「2周前提出」　她不甩轉頭走人

（示意圖／pixabay）

▲加拿大女子幸運中了樂透大獎，決定辭職。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

居住在加拿大魁北克省的34歲女子高蒂爾（Nancy Gauthier），於去年年底買下一張樂透，結果幸運贏得5000萬加幣（折合新台幣11.8億元）的大獎，於是決定與同公司工作的母親一起退休，沒想到老闆提出的「要辭職得2周前提出申請」的要求，高蒂爾完全不管老闆的要求，即刻轉頭走人，希望讓自己與母親能盡早好好休息。

根據《bnn breaking》報導指出，現年34歲的高蒂爾，過去18年她與母親都在同一家家具加工公司工作，平日工作時間都是下午3點到晚間2點，長年的夜班工作，讓她身體早已堆積滿疲勞。

2023年12月初的時候，在母親的催促下她買了一張Lotto Max的彩券，後續在對獎的時候發現，她們所買下的彩券，竟然讓她們贏得5000萬加幣的大獎。而她與母親也在2023年12月15日前往樂透公司領取獎金支票。當初開出高額獎金彩券的商店，也能以此獲得50萬美元的抽傭。

高蒂爾受訪時表示，自己從事這份工作已經有18年之久，而她長久以來也是希望能擁有自己的家，在得到這筆獎金後，她決定要先買棟房子，同時也希望幫家人買個小農場跟汽車。但為了避免自己過度興奮就亂花錢，高蒂爾也正在接受專業財務公司的協助，規劃自己後續的獎金使用。

而長年的勞累，也讓高蒂爾在確定自己拿到天價獎金的當下，就決定辭職讓自己好好休息。報導中也指出，當高蒂爾向老闆提出辭職的時候，老闆反告訴他「離職要在2周前提出」，但身體疲累的高蒂爾完全不管老闆，堅持即刻與工作說掰掰。

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