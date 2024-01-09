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「上百隻烏鴉」降落停車場...超詭異畫面曝　網嚇壞：災難前兆？

美國德州一間超市的停車場出現大量烏鴉聚集，有如末日狀況出現。（圖／翻攝自tik tok）

▲美國德州一家商場前有上百隻黑鳥停駐。（圖／翻攝自tik tok）

圖文／CTWANT

美國德州本月在一處商場的停車場中，發生了數百隻烏鴉聚集的狀況，停車場的汽車滿滿都被烏鴉佔領，甚至車子按喇叭或是孩童尖叫烏鴉都不離開，誇張的狀況上傳網路後也被不少人討論，認為恐有事發生，甚至是末日即將來臨的凶兆。

據美媒《紐約郵報》報導，美國德州2日在休士頓近郊的賽普勒斯（Fairfield），有民眾在超市外拍下驚人的一幕，民眾形容就像是「直接從希區考克的電影走出來」的畫面。他也表示「當我按喇叭時，這些鳥兒並不害怕」，即使人們走過，甚至有孩童尖叫，牠們也全都不為所動。

黑色鳥類出現在停車場各處。（圖／翻攝自tik tok）

▲黑色鳥類出現在停車場各處。（圖／翻攝自tik tok）

畫面被拍下上傳至抖音，引發網友熱議，不少人留言「我看到會嚇壞的」、「烏鴉知道些什麼？」「動物與地球有特殊的連結，如果他們表現得很奇怪，就意味著災難性的事情即將發生」。

過去在恐怖大師希區考克導演的作品《鳥》，就有類似的場景出現，另外在《美國恐怖故事》的影集中，也有末日或撒旦來臨前，會出現這樣烏鴉佈滿的狀況。因此讓不少民眾與網友看到後都相當害怕，直覺是否會發生什麼事情。

德州的環保組織「休士頓奧杜邦」（Houston Audubon）針對此事認為，這些鳥並不是烏鴉，而是大尾鷯哥（great-tailed grackles），這是一種在休士頓當地很常見的鳥類，可以在任何有人類居住、並且有樹木的地方找到，但牠們近年特別喜歡在購物中心或速食店的停車場聚集，因為那裡往往有豐富的食物來源，也有很多地方可以棲息，甚至有人會像餵鴿子一樣對他們餵食，因此認為這樣的狀況只是繁殖過多的問題。

@alanm1969 Straight out of a Hitchcock movie #hitchcock #thebirds #trending #foryoupage #viralvideo #fyp original sound - AlanM ✔️

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