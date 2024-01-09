德州百年飯店「瓦斯氣爆」增至21傷！　市府員工：像地震一樣



記者張靖榕／綜合外電報導

美國德州沃思堡（Fort Worth）桑特曼簽名飯店（Sandman Signature hotel）8日發生爆炸，經過消防員2次排查，目前傷者增至21人。由於發生地點在市政廳區域，市府員工向市長形容，爆炸的震動感覺就像發生地震。

▼德州飯店爆炸已造成11人受傷。（圖／翻攝自X，下同）



綜合美媒報導，桑特曼簽名飯店疑似因餐廳修繕工程導致瓦斯外洩，最終引發爆炸；沃思堡消防當局公布最新消息，傷者從原先的11人增加至21人，其中1人命危、4人重傷但無生命危險；20人在現場就受到救護人員救治，14人被送往醫院，另外一人則是自行前往。

沃思堡消防局公共資訊官克雷格（Craig Trojacek）表示，「這是一起某種瓦斯氣爆，我們還在釐清細節。」他說消防人員前後2次進入飯店內進行逐層、逐間排查，確保沒有任何人仍受困在內，但搜救任務仍未停止。先前接獲通報有多人受困地下室，後續全數被救出。

BREAKING: The suspect of the #explosion at the Sandman Signature Fort Worth Hotel in Texas, USA, has been identified as 44 year-old migrant Sahil Omar. Authorities have yet to find a motive.



A many as 11 people injured. pic.twitter.com/RtHSF36TMe — laysums ???????? (@laysums) January 8, 2024

沃思堡市長帕克（Mattie Parker）回應記者，她當時並未聽到爆炸巨響，不過在市政廳裡的幕僚形容，爆炸造成的震動就像地震一般，相當嚇人。

桑特曼簽名飯店於1920年落成啟用，至今已過104年，並且被列為國家古蹟，飯店內有245間客房。