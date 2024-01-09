能登7.6強震第一手直擊！　台災協會挺進石川重災區

▲日本能登半島今年元旦發生規模7.6的強震，災區房屋倒塌、滿目瘡痍。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

元旦日本時間下午4點多，日本能登半島發生強烈地震，死傷慘重，本刊第一時間組成採訪團，隔天一早飛抵石川縣，花了3天時間，終於克服重重難關，挺進重災區珠洲、輪島，除了直擊房倒路斷的慘狀，也採訪到第一個挺進當地的台灣醫療團「台灣災難醫療隊發展協會」先遣隊，他們配合日本夥伴前往避難所，進行災民健康評估及照護，跟台灣政府及其他民間組織一樣，希望為台日關係盡一份心力。

今年第一天、2024年1月1日、日本時間下午4點10分，日本能登半島發生芮氏規模7.6強烈地震，並引發海嘯，震央石川縣首當其衝，縣內珠洲、輪島二市受災最為嚴重，不僅房屋大量傾倒，宛如廢墟，更造成上百人死亡、數百人失蹤及輕重傷，除了搜救人員第一時間投入救災，日本防衛省更動員數千名自衛隊員前往災區，希望搶救每條生命。

▲台灣災難醫療隊發展協會先遣小組4日抵達珠洲，協助災民健康照護。

本刊採訪團在地震之後的隔天，就來到石川縣，並前往重災區珠洲、輪島等地，重災區內到處都有房屋倒塌，滿目瘡痍，搜救人員逐一在廢墟中呼喚是否還有生還者，得知採訪團來自台灣後，除了感謝，也客氣地提醒注意安全。記者也在當地避難所看見民眾井然有序在屋內避難，可見平時的防災教育訓練有素，即便是強震來襲，也能展現高素質。

▲和倉小學臨時避難所收容1,200名災民，他們扶老攜幼，裹著棉被取暖。

記者在珠洲市政府旁的臨時物資集合中心，台災協會先遣隊一行4人剛好也在現場，雖然強震發生後，日本政府婉拒國際援助，但台災協會依循與日本民間組織「空飛ぶ捜索医療団ARROWS」的合作協議，挺進災區捐贈物資、提供支援，希望為日本的災民盡一份心意。

▲強震重災區內房屋大量倒塌，令人怵目驚心。

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