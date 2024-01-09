大毒梟脫逃！厄瓜多監獄暴亂「獄警被劫」　進入緊急狀態派軍警抓人

▲厄瓜多毒梟馬西亞士2011年被捕後，在今年1月7日成功越獄。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

厄瓜多大毒梟馬西亞士（Jose Adolfo Macias）7日疑似從監獄中逃脫，當地多座監獄也爆發騷亂，讓當局不得不緊急派出3千名軍警逮捕馬西亞士，並宣布全國進入緊急狀態。

綜合外媒報導，44歲的馬西亞士是厄瓜多最大販毒集團Los Choneros的首腦。1月7日，馬西亞士在被轉移到安全等級更高的監獄前，突然從他被關押的瓜亞基爾（Guayaquil）監獄離奇消失。

Se reportan amotinamientos en al menos dos cárceles de Ecuador



Los hechos ocurren un día después de que se conociera la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', líder de la banda criminal 'Los Choneros'. pic.twitter.com/ydu39pHVVd — Sepa Más (@Sepa_mass) January 8, 2024

▲在馬西亞士越獄後，厄瓜多有多個監獄都爆發了騷亂。

隨後，全國各地多個監獄也陸續發生了騷亂。厄瓜多監獄當局證實，國內有5所監獄的獄警被劫持為人質，但當局並未提供進一步細節。網上未經證實的影片顯示，有獄警在蒙面持刀的幫派成員挾持下，宣讀了「懇求總統照顧他們生命與安危」的聲明。

Terrible!!

Policía secuestrado pide por favor al presidente Daniel Noboa qué pare con todo esto que están matando a los policías. pic.twitter.com/hQJL0I9PGS — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) January 9, 2024

▲有獄警在被挾持的情況下，拍攝了懇求總統停止行動的影片。

作為回應，去年10月才剛剛當選總統的諾伯亞（Daniel Noboa）在8日晚間宣布，全國包括監獄系統將進入為期60天的緊急狀態，並聲稱「那些犯有販毒、暗殺和有組織犯罪的罪犯教政府怎麼做事的日子是時候該結束了。」

現年35歲的諾伯亞去年因承諾將打擊暴力犯罪而贏得總統大選，他表示，當局已緊急出動數千名軍警對馬西亞士展開追捕行動，並將在每晚11時到清晨5時實施宵禁，「在讓所有厄瓜多人民重拾和平之前，我們不會和恐怖分子談判，也不會休息」。

▲厄瓜多當局已派出3000名軍警追捕馬西亞士。（圖／路透）

無惡不作的馬西亞士2011年因販毒、謀殺等多項罪名，被判監禁34年，而他也一直被關押在瓜亞基爾的La Regional監獄。不過，馬西亞士被關後，仍設法偷渡威士忌、毒品、手機、武器等違禁品入獄，甚至還在獄中錄製了一段「毒梟民謠」（narcocorrido）的MV，掀起輿論爭議。

目前，厄瓜多檢察官辦公室已將此案當作「囚犯越獄」來展開調查，並逮捕了2名涉嫌協助馬西亞士脫逃的官員。事實上，這已不是馬西亞士第一次展開越獄行動。10年前，他也曾從另一個監獄逃走，但他如今再次從獄中消失，依舊引發了不少民眾的恐慌。