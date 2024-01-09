客機「窗戶飛走」殘骸找到了　美航空：多架波音737-9螺栓都鬆掉

▲美國阿拉斯加航空客機5日起飛後，窗戶及部分機身脫落飛走。（圖／CFP、路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國聯合航空旗下阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9班機，近日飛行途中窗戶與大塊機身飛走，最新消息指出殘骸已經找到。聯合航空也證實，在檢視旗下多架同款飛機時都發現，艙門螺栓都是鬆掉的。

綜合外電報導，該架波音737 MAX 9班機發生「窗戶噴飛」意外後，美國全國多停飛同款飛機；聯合航空8日證實，在上周五（5日）的意外後，遵循美國聯邦航空管理局（FAA）規定，對該公司同型號的飛機進行檢查，發現多架飛機上都有螺栓鬆掉，但並未透露實際上有多少架飛機有這種情形。

聯航在聲明中指出，很顯然是當初安裝時螺栓沒有完成加固，像是螺栓需要鎖得更緊。

▲▼波音737-MAX 9機身噴飛的窗戶，在民宅後院被發現。（圖／達志影像／美聯社）



出事的班機窗戶飛走後，許多人都好奇到底落在了哪裡，到了8日上午，奧勒岡州波特蘭名為鮑勃（Bob）的學校教師向全國運輸安全委員會（NTSB）通報，他在他家後院發現了冰箱尺寸大小的窗戶。

美國聯邦航空管理局（FAA）已下令停飛171架有同樣配置安裝的波音飛機，依據機構7日發出的聲明稿，「這些飛機將持續停飛，直到聯邦航空機構確信飛機是安全的。」