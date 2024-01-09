日本妹畢業「大減肥」PO對比圖：去年該參加同學會　8.3萬人朝聖

▲女網友中村珠愛莉PO減肥前後對比圖。（圖／翻攝@9ninecat_ X）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本每年1月的第二個星期一，是傳統的「成年禮」。一名女網友中村珠愛莉PO出自己身穿和服參加成年禮的照片，再放上自己畢業照的對比圖，感嘆「去年應該參加同學會」，被網友大讚減肥成功。

日本2024年的成年禮於9日舉行，中村珠愛莉近日PO出去年參加成年禮的和服照，感嘆「雖然距離成年禮已經過去1年了，但我的和服還是很可愛，我喜歡媽媽按照我的要求製作的款式、配件及花束」、「我瘦了，去年同學會我就該去的！」

▲▼中村珠愛莉時常PO出過去的照片 。（圖／翻攝@9ninecat_ X，下同）



據了解，中村珠愛莉PO出的畢業照為4年前的照片，過去時常分享自己減肥前的照片及吃喝玩樂的照片等，於X（舊稱推特）吸引4萬人追蹤、IG也有1.4萬名粉絲。

中村珠愛莉的對比照PO出後，吸引8.4萬人按讚、4800多人轉發，查看次數高達1443.6萬。網友看完紛紛留言，「我看得妳付出很大的努力，真是越來越可愛了！但我想說，這妳不是本來就很有潛力嗎」、「變化太大了吧」、「減肥是扭轉人生的捷徑」、「妳一定很努力，太棒了」。