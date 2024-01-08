爸媽幫女兒點飲料！外送員竟伸狼爪狠捏嫩乳2次　她怕爆狂洗澡2hrs

▲馬來西亞一名少女慘遭外送員襲胸。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名17歲少女在家點外送，不料竟遭色膽包天的外送員伸出狼爪襲胸，留下的陰影讓少女連續洗澡2小時也難以磨滅。

據《東方日報》報導，這起事件發生於本月6日。受害少女的家長表示，由於女兒最近忙於考試，經常獨自留在家中複習，於是自己便在下午4時56分，透過外賣平台點了一杯女兒愛喝的飲料，外送到家中獎勵女兒。

豈料，外送員將飲料送到後，居然伸出狼爪往女兒的胸部狠抓2下，還囂張地朝女兒做出「敬禮」手勢，再壞笑離開，留下傻眼的女兒不知所措地呆站在原地。

▲少女的父母知悉後，立刻帶女兒報警並向外送平台投訴。（圖／翻攝自Facebook）

飽受屈辱的女兒回過神後，連平時最喜歡的飲料也不喝了，立刻衝到浴室洗了2個小時的澡，試圖洗掉被侮辱的記憶，卻難以抹去留在心中的陰影。

當家長返家後，女兒將自己被非禮的事告訴了父母，而家長也立刻帶她到警局報案，並向外送平台投訴，「我希望這起事件被公開後，就不會再出現下一個受害者了。我沒想到給女兒送飲料居然會害她被外送員非禮，如果你們有女兒或有姐妹，就能想像我現在有多心痛」。