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蘋果「1產品」賣不出去！庫存堆滿倉庫　彭博：今年等不到下一代

找不到對手加上庫存太多　蘋果AirTag2延後上市原因出爐　

▲庫存堆滿倉庫，蘋果AirTag2延後上市。（圖／翻攝自蘋果官網）

圖文／CTWANT

蘋果曾在2021年4月時推出專門用於追蹤物品的AirTag，其小巧、便宜又超強續航力的設計，成為不少使用者的心愛小物。但如果你一直期待AirTag 2的問世的話，有可能要等到2025年了，因為AirTag一代的庫存實在太多，這也導致蘋果推遲了AirTag2的上市日期。

根據《彭博社》科技線記者古爾曼（Mark Gurman）的專欄「Power On」指出，目前蘋果官方並不急於推出AirTag 2，其主要原因有二：

市場上無競品

報導中表示，AirTag所搭載的搜尋定位功能非常的強大，同時也在尋找遺失物方面表現得非常的好，在市場上幾乎沒有任何競爭對手可言。

產能過剩

古爾曼也在專欄中表示，自己接獲報告，蘋果內部在AirTag上的產能過剩，這也導致蘋果直營店的倉庫與後備倉庫都堆滿許多等待銷售的AirTag。也就是因為這兩個原因，讓蘋果決定延後AirTag 2的上市時間。

根據《9to5mac》報導指出，目前坊間傳聞AirTag 2最大的改變，應該就是精度距離的範圍會擴大，期內建第二代 U2 超寬頻無線晶片，如透過iPhone 15進行搜尋的話，搜尋範圍將會達到60公尺，而AirTag僅有10至15公尺左右。

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