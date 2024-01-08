遇飯店打掃「房間行李怎收拾」？員工傳授3原則　這東西必丟

▲飯店員工傳授收拾行李與房間的方法。（圖／翻攝TikTok@b_suites.official）



記者吳美依／綜合報導

許多人外出旅遊時，會選擇下榻飯店或旅館，但若連續住了好幾天，可能會有房務人員前來打掃，究竟該如何處理暫放房間的行李，或者怎樣收拾房間呢？對此，大阪飯店「B Suites」就拍攝影片提出三個原則，解答許多旅客內心的疑惑。

影片中，飯店員工首先建議，可以盡量把個人物品收進包包，並將行李集中放在同一個地方。其次，雖然房間裡都有保險箱，但仍建議親自妥善保管珠寶與錢包等貴重物品。最後，對於房務人員來說，其實很難判斷「喝到一半的飲料」是否需要留著，所以如果確定不要了，最好順手丟進垃圾桶。

除此之外，「B Suites」也拍攝其他影片，解答常見的旅客疑慮。在另外一部影片中，員工點名的「NG行為」就包括打枕頭仗、抽電子煙、用熱水壺煮泡麵、擦味道太濃的香水太濃等，因為味道可能殘留，影響到下一位入住的客人。