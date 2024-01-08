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台灣大選倒數5天！「首投族」成影響勝敗關鍵　最擔憂薪資經濟問題

▲▼我國即將於13日舉行總統大選，外媒關注選民們將如何做出選擇。（圖／路透）

▲我國即將於13日舉行總統大選，外媒關注選民們將如何做出選擇。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

我國即將於1月13日進行2024年總統大選，票選出下屆正、副總統，距離大選只剩下5天。外媒分析，其中《衛報》向民進黨政府示警，表示相較中國長年以來的威脅，民生經濟、貪腐弊案等才是選民們最為關注的兩大問題；另外《美國之音》則指出，首投族可能是影響大選結果的關鍵。

英國《衛報》報導我國大選的同時，將採訪焦點關注在位於新竹縣尖石鄉的泰雅族部落司馬庫斯，該聚落200多名泰雅族人相當認真看待此次大選，當地長老表示，「通常我們不會（在會議上）談論政治，但總統大選向來是一件大事。村裡長老鼓勵人們，應該選擇最適合台灣的領導人。」

▲▼我國即將於13日舉行總統大選，外媒關注選民們將如何做出選擇。（圖／路透）

報導點出關鍵，雖然中國共產黨的威脅依舊明顯左右著我國總統大選，各政黨候選人對於來自中國威脅的應對態度會影響著選民們的投票結果，但其實選民們最關注的議題其實還是「民生經濟」，包括薪資過低、居住正義、能源安全、通貨膨脹，儘管台灣去年通膨率為2.48%，明顯低於許多國家，但雞蛋價格上漲與缺乏仍影響著選民對執政黨的看法。

至於台灣部分城市的住房價格相對於收入而言，躋身全球最貴之列。

▲▼我國即將於13日舉行總統大選，外媒關注選民們將如何做出選擇。（圖／路透）

▲▼我國即將於13日舉行總統大選，外媒關注選民們將如何做出選擇。（圖／路透）

儘管在台北舉行的民進黨集會，20歲黃姓、陳姓大學生受訪表示，他們支持民進黨在性別議題、台灣身分認同、老人照護上的立場，但有跡象顯示占選票16%的年輕族群正在遠離民進黨；在某國民黨集會上，34歲劉姓男子不再支持民進黨，認為政權應該經常輪替。

至於《美國之音》（VOA）則認為，年輕族群中的「首投族」將會是影響大選的關鍵，其中依照我國中央選舉委員會的統計，此次選舉中年齡介於20至23歲的首投族選民將近103萬人，占總體選民1950萬人約6%，而這些年輕選民幾乎支持台灣民眾黨候選人柯文哲。

▲▼我國即將於13日舉行總統大選，外媒關注選民們將如何做出選擇。（圖／路透）

報導點出，包括首投族在內的年輕族群其實最關注的是最低薪資、中國威脅等議題。一名來自台北大學的黃姓大學生表示，他認為最低薪資始終低於新台幣3萬元，使其未來生活品質不受保障，即便每次大選都討論最低薪資，但卻沒有因此提高；另一名在超商上大夜班的23歲蔣姓男子表示，最低薪資每年調整的速度跟不上物價上漲的速度。

《美國之音》在報導末段再度敲響民進黨的警鐘。因為受訪年輕族群皆表示，他們會將選票投給前外科醫師、台北市長柯文哲，因為厭倦國民黨、民進黨長年以來的傳統權力鬥爭。

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