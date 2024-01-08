T1外國球迷獻吻「手手偷抓奶」被女友打手　滿臉無辜！畫面全拍下

記者施怡妏／綜合報導

籃球比賽打得精彩，場外的正妹觀眾也是焦點之一，上周六（6日）T1聯盟的高雄全家海神，迎戰桃園台啤永豐雲豹，被導播捕捉到令人害羞的一幕，場邊的外國男球迷轉頭看著女友，不僅主動獻上熱吻，不安分的小手手還偷偷抓了1下，怎料下秒卻被女友打手，男球迷還一臉無辜，全程被拍下笑翻網友。

臉書粉專「FAST Sports 籃球頻道」分享一段影片，「外國球迷場邊情不自禁，打手犯規親親」，導播用比賽空檔捕捉場邊熱情的觀眾，有一對情侶，女生穿白色小背心，外國男友突然轉頭獻吻，小手手竟情不自禁往胸部抓了1下，女生立刻伸手打了男球迷的手。

只見男生像做錯事的小孩，手擺在半空中，一臉無辜彷彿說著「怎麼了嗎？」女生則是滿臉傻眼，雙眼怒火看著男生2秒後，湊到男生耳邊解釋，不過下一秒鏡頭就回到球場上。

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整段過程被播放到大螢幕上，掀起網友討論，「歪果仁直接搓奶不講義氣啊」、「場外打籃球」、「逼逼逼犯規了」、「自然反射動作」、「我是女生會很生氣欸」、「被打了齁」、「太猴急」、「看球看到忍不住」。其中也有網友直呼「公開場合！很難看！回家看要怎樣，沒有人在乎！」

▼忍不住伸手抓了一下。（圖／翻攝自YouTube／公視體育）

