日本氣象廳警告　未來1個月可能發生震度5強以上地震

▲地震活動依舊相當活躍，未來一個月仍要注意可能發生最大震度5強及以上的地震。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本2024年元旦規模7.6強震發生至今一周，氣象廳8日表示，未來一個月仍要注意可能發生最大震度5強及以上的地震，且在震感強烈的地區，房屋倒塌、土石流等的危險性高，在進行重建復原工作的同時，也要注意下雨和降雪的情況。

綜合TBS新聞、MRO北陸放送等報導，氣象廳8日下午召開記者會時稱，地震活動依舊相當活躍，雖然地震次數正緩慢減少，不過自1月1日以來至8日下午1時這段期間，震源在能登半島周邊地區的地震已達1219次。不只如此，與去年12月相比，地震活動範圍擴大，需要注意比過往更大範圍的強烈搖晃。

石川縣這場規模7.6的地震最大震度7級，引發海嘯侵襲沿岸地區，日本已將其石川縣能登地區一連串地震命名為「令和6年能登半島地震」。

對海嘯有研究瞭解的中央大學教授有川太郎前往受災嚴重的石川縣珠洲市現場調查稱，從牆壁上留下的痕跡、海藻的位置研判，海嘯最高達4.5公尺，這一帶幾乎全被沖走，包括汽車、自動販賣機等。

先前有報導指出，其實光是1公尺高的海嘯致死率可能直逼100%，因為海嘯與一般海浪不同，裡頭恐怕還暗藏石頭、金屬、木材等隨水沖刷而來的漂流物。日本網友ガナヒビ稱，「公尺等級的水牆逼近，是無法抵抗的強力水壓，一旦被捲進入，就沒救了。」

▼海嘯威力不容小覷。（圖／翻攝X）