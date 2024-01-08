日本搜救犬隊「發現小黑貓」成功救援　帶回基地曬超萌照片

▲小黑貓被搜救犬隊找到並帶回基地暫時安置。（翻攝自HDS K9 X）

圖文／鏡週刊

日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，截至今（8日）當地時間上午9時，已累計161死、103失聯。日前愛知縣的一支搜救犬隊進入重災區珠洲市協助救援，發現了一隻黑色的幼貓，並把牠帶回隊上暫時安置。

日本愛知縣豐橋市搜救犬隊「HDS K9」，於2日抵達重災區珠洲市，並派出搜救犬「力特（リッター，Ritter）」展開搜救行動。當天HDS K9就協助1名被困在泥濘中無法動彈的89歲男子脫困，3日下午力特發現瓦礫堆下有1人受困，但該名受困者已死亡。





▲搜救犬力特進入重災區搜救。（翻攝自HDS K9 IG）

6日HDS K9社群平台曬出一張小黑貓的照片，並表示力特的工作就是告知救難隊員哪裡有生存者的反應，這次搜救隊的成果為1發現、2救出，其中救出的包含1隻貓咪，沒什麼比在現場救出重要的生命還要令人振奮的事，這次能夠出動真是太好了，想盡自己所能持續進行活動，也非常感謝支持力特的大家。

▲小黑貓被救了出來。（翻攝自HDS K9 X）

由於許多人關心小黑貓的狀況，HDS K9也分享更多小黑貓的照片，牠被放在紅色的籃子裡，但似乎相當有活力根本待不住，直接跑出籃子在搜救隊的車子裡探索，6日收隊後，也將小黑貓帶回豐橋市基地，並報平安「貓貓很有活力」，最後向這段期間給他們支援的人致上深深的謝意，並謝謝仍在現場努力的自衛隊、警消等各個單位。

更多鏡週刊報導

【日本石川強震】日本28隻搜救犬出動速建功 大拉拉累癱「領犬員臂枕」惹鼻酸

【日本石川強震】日本汪汪隊前進重災區！日人搶資助英雄狗狗 千名自衛隊員出動傳好消息

【日本石川強震】一家11口「10人遭埋」 他逃過一劫悲喊：要是死在一起就好了