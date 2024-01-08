金閣寺化上夢幻純白雪妝！　京都「比往年晚28天」降下初雪

▲日本京都金閣寺2024年1月8日今冬首次被白雪覆蓋。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

日本京都代表性景點、列為世界文化遺產的金閣寺（又名鹿苑寺）8日上午觀測到今年首次白雪覆蓋屋頂的「雪金閣」美景。日媒報導指出，當地氣象單位8日宣布，京都府京都市降下冬季第一場雪，不過初雪來臨的日期比往年晚了28天。

根據讀賣新聞等日媒，京都市北區金閣寺8日上午7點左右，屋頂上覆蓋著一層薄薄的積雪，為原先深色的屋頂化上一片純白「雪妝」，搭配金色建築更為閃耀奪目，寺中鏡湖池中的倒影也映出了「雪金閣」。

▲金閣寺8日「雪金閣」美景。（圖／達志影像／美聯社）

京都地方氣象台8日宣布，京都市內凌晨1時許降下初雪，只不過這第一場雪比往年平均晚了28天，也比前一年晚了20天，在京都市中京區最低溫度為攝氏0.6度，而往年則是1.7度。

▲京都初雪日期比往年晚了28天。（圖／達志影像／美聯社）

近畿地區受冬季氣壓分布影響，7日起從北部開始陸續降雪，至8日上午8時，滋賀縣彥根市積雪達2公分，長濱市柳瀨積雪則有24公分。彥根市居民向MBS News表示，「這是（今年）第一次下雪，今年是暖冬，降雪少，我很高興。」

受降雪影響，京都北部鐵路有竹林被積雪壓垮阻礙運行，導致JR舞鶴線與山陰本線部分區間曾於8日上午6時前暫停運行2小時。