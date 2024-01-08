未戴頭巾被控「慫恿放縱」　伊朗33歲女子遭鞭刑74下

▲伊朗33歲庫德裔女子赫什馬蒂被鞭刑74下。（圖／翻攝自Agenzia Nova）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗33歲庫德裔女子赫什馬蒂（Roya Heshmati）因拒絕在公共場合戴上頭巾，被當局判處74下鞭刑，罰款1200萬里亞爾（伊朗貨幣，折合新台幣約781元）。依據伊朗司法部門網站米桑線上（Mizan Online）6日的說法，她此舉是慫恿放縱行為，違反公共道德。

綜合法新社等報導，赫什馬蒂被控在首都德黑蘭多次未遮蓋頭部，當她被送去接受鞭刑的時候，也拒絕遮住頭髮，並稱「當鞭子鞭向我身體的時候，我低聲說『以女性之名，以生命之名，黎明終將到來』。」

伊朗司法部門網站米桑線上（Mizan Online）6日表示，赫什馬蒂被鞭刑74下是依據法律及伊斯蘭律法（sharia）執行。

赫什馬蒂的律師塔泰（Maziar Tatai）透露，赫什馬蒂曾於去年4月遭逮捕，原因是在社群媒體上發布未戴頭巾的照片，不只如此，赫什馬蒂還被罰1200萬里亞爾，只因為在公共場所沒戴穆斯林面紗。

自從1979年伊斯蘭革命之後，伊朗法律規定女性都要把頸部與頭部遮蓋，原本違反服裝規定遭到鞭刑的情況並不多見，但在2022年底爆發反政府抗議活動期間，違反規定的狀況大幅增加，官方開始越來越嚴厲打擊違規者。

2022年9月，伊朗22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）疑似因為頭巾沒戴好，被道德警方逮捕後虐死，引爆「頭巾女孩之死」反政府示威。在這場大規模示威潮之中，有女性示威者摘下頭巾、焚燒頭巾。