交往半年發現「和男友是表兄妹」　女大方宣布結婚：還要生小孩





▲女子自爆表兄妹結婚。（合成圖／翻攝自IG與TikTok）

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州21歲女子麥肯娜(Makenna Hagemeyer)在網路上自爆，她和男友交往半年後意外發現2人竟然是表兄妹，然而後來她還是嫁給對方，勁爆故事曝光後獲得140萬網友點閱，也引來大量批評。

21歲女子麥肯娜，平時常在TikTok上分享與25歲男友伊萊(Eli Hagemeyer)的甜蜜日常，沒有到去年11月時她突然宣布，意外發現和男友是表兄妹，2人還是決定結婚。

麥肯娜不但大方公布她和丈夫結婚喜訊，還直接將影片命名為「只是猶他州的事」(Just Utah things)，影片立即獲得140多萬人次點閱，但也因此引來批評。許多網友怒罵，「這不只是猶他州的事，這是亂倫」、「太噁心了」、「你們自己知道就好了，幹嘛告訴大家」。

麥肯娜後來與丈夫一起搬到佛州，當地媒體報導，麥肯娜與丈夫原本居住的猶他州，雖然允許表親結婚，但雙方都需要年滿55歲且無法生育，不過2人現在所居住的佛州卻是合法的。

影片爆紅後，麥肯娜透露，其實丈夫一開始沒有很想讓大家知道他們是表兄妹，是在她拼命哀求之下才答應，2人之後還計畫生小孩。

如今2人已結婚1個多月，來自網友的批評仍然沒有停過，近來麥肯娜又拍片表示，其實她和丈夫是遠房親戚，不是近親，要大家冷靜一點，但沒有透露更多有關2人血緣關係的細節。