南韓最高情報機構：北韓提供哈瑪斯武器　零件上「標示韓文」

▲北韓疑似向哈瑪斯提供武器，引爆裝置零件上印製韓文。（圖／大韓民國國情院）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）在與俄羅斯展開軍事領域的合作後，屢次透過航運向俄軍輸送用於俄烏戰爭的武器，包括導彈、飛彈發射車、彈藥等，而如今在以巴衝突爆發之際，又被外界發現，巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯所使用的武器疑似來自北韓，在美國媒體報導後，如今南韓政府最高情報機構予以證實。

根據南韓《韓聯社》，先前美媒美國之音（VOA）於當地時間5日在報導中指出，哈瑪斯用來攻擊以色列的武器，很明顯來自北韓，因為F-7火箭推進榴彈（RPG）引爆裝置的零件上印有韓文（朝鮮文），報導同時公開相片。

對此，南韓國家情報院今（8）日證實，依照他們的判斷，哈瑪斯確實使用北韓提供的武器，同時追加公開一張含有F-7火箭推進榴彈引爆裝置的相片，表示標示韓文的引爆裝置零件，位於F-7火箭推進榴彈的中間處。

南韓國情院將該部位以圓圈標示出來，「目前我方正在蒐集具體證據，釐清北韓向哈瑪斯等對象所提供的武器規模和時間點。不過依照目前來看，考量到外交關係和必須保護出處，現在無法對外公開。」

另外，先前美國白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比（John Kirby）曾於當地時間4日表示，從美方掌握情資來看，北韓近期提供俄軍數枚彈道飛彈和導彈發射台。

對此，南韓國情院表示，該案為韓美雙方緊密合作下持續調查的案件，同時譴責北韓出口彈道飛彈與彈藥的行為違反聯合國安理會決議、對韓半島（朝鮮半島）和平穩定構成嚴重威脅，呼籲應該立刻停止。

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