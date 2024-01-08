才啟用8周！波音737 Max 9客機「機身噴飛」　美請求公眾協尋

▲美國阿拉斯加航空客機5日起飛後，窗戶及部分機身脫落飛走。（圖／CFP、路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國阿拉斯加航空一架波音737 Max 9客機5日起飛後，發生窗戶及部分機身脫落飛走的意外，推測掉落的機身部位可能掉落在波特蘭西部郊區某處。美國國家運輸安全委員會（NTSB）如今請求公眾協尋。

路透報導，這架編號AS1282波音737 Max 9客機才剛啟用8周就出事，機身左側一扇窗戶與大塊機身遭吹走。NTSB主席霍曼迪（Jennifer Homendy）6日稱，現階段確認這起事故的發生原因還太早，但「我們非常、非常幸運」，這起事故並未變得更加嚴重，當時緊鄰發生窗戶脫落飛走事件的26A、26B座位沒有坐人，且因飛機尚未爬升至巡航高度，乘客與機組人員並沒有在機艙內走動。

相關單位至今尚未尋獲飛走的客機機身，推測可能落在波特蘭郊區某處，NTSB請求公眾協尋，計畫要求商家檢查區域內工業建築的屋頂。消息人士透露，7日在搜索區域內有找到一部手機，很有可能是從飛機上掉落。

事實上，在空中被吹飛的機身其實是一道艙門，航空公司可選擇是否啟用這道艙門作為緊急出口通道。這次的阿拉斯加航空公司就是選擇不要啟用這道艙門，因此這道門是處於封住的狀態，沒想到卻整塊被吹飛。

事發之後，美國聯邦航空總署（FAA）已下令停飛171架有同樣配置安裝的波音飛機，依據機構7日發出的聲明稿，「這些飛機將持續停飛，直到聯邦航空機構確信飛機是安全的。」