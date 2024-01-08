地震過1分鐘海嘯就來！海水狂湧「淹到膝蓋」　7旬婦光腳拚死逃命

記者葉睿涵／編譯

日本能登半島元旦爆發規模7.6強震至今已過一周。雖然目前救援工作仍在持續，但遠遠未到清理廢墟和修復道路的階段，街道隨處可見只剩骨架的建築，以及被海嘯沖走後堆在一起的車輛，受災情景歷歷在目。日媒靜岡新聞最近走入災區，對災民進行採訪，還原了災難發生時的景象。

▲石川發生地震不久，海嘯就突然到來，摧毀了不少車輛與建築。（圖／CFP）

住在宇井地區河口附近的77歲老婦梶佳子向靜岡新聞分享了他們驚心動魄的逃生經過。梶佳子和78歲的丈夫豐住在一棟鋼筋木造混合結構的2層樓，地震發生時，梶佳子正在1樓上廁所，而豐則在2樓的書房，「我們突然感受到一陣劇烈搖晃，然後房子的一樓就立刻被壓扁。幸運的是，我們夫婦2人像奇蹟一樣，安然無恙地從瓦礫中爬了出來」。

▲石川的海岸線已被海嘯摧毀。（圖／CFP）

正當梶佳子夫婦還在為逃過一劫感到慶幸時，第一波海嘯就在1分鐘內迅速到來 ，「海水突然湧了進來，一直淹到膝蓋，我們只能光著腳逃走」。梶佳子和丈夫花了2個半小時才終於抵達疏散中心，而這段路程在平常只需要步行5分鐘，「路上到處都是倒塌的房子，導致道路被切斷，我們只能繞很大一圈過去，而且太陽下山後，路也變得很不好走」。

梶佳子夫婦在災難第2天就搬到了梶佳子位於能登町的娘家，並在7日回到家中檢查情況。梶佳子感慨萬分地說，「我也想帶走一些貴重物品，但一樓太脆弱了，無法期望」，然後便默默地在二樓進行回收工作。

春日野地區同樣遭災難襲擊的宫前真寿美，分享了她們一家驚險逃生的故事。地震發生時，宫前真寿美的弟弟便帶著89歲老母親滨田久美緊急撤離，不過母子2人卻在玄關處遇到海嘯，整個房子的1樓幾乎全被海水淹沒。雖然宫前真寿美的弟弟好不容易抓住了神龕，但滨田久美卻慘被海水沖走，至今仍下落不明。