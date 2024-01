失控脫衣「全裸水族箱」畫面曝！池中還有魚兒游　男公然猥褻遭逮

▲美國男子裸體跳進水族箱。(圖/翻攝自X)

記者張寧倢/編譯

美國阿拉巴馬州42歲男子歐文斯(George Owens)上周五(5日)出現怪異行為,他先是在一家戶外體育用品店外開車衝撞電線桿,隨後脫光衣服跑進店內,二話不說就跳進大型水族箱,與水中的魚類共游。雖然警方到場後將他上銬,但他持續掙扎、不願乖乖配合,甚至踹壞警察巡邏車的車門門框。

NEW: A man was arrested after he dove naked into the aquarium at a Bass Pro Shop in Leeds, Alabama.



The 42-year-old man reportedly began acting erratically and intentionally drove a vehicle into a pole in the store parking lot.



After the crash, he exited the vehicle, stripped… pic.twitter.com/8TYiznvLdG