　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

孩子興奮開聖誕節禮物　「四寶媽突然死亡」夫驚嚇：查不出死因

孩子興奮開聖誕節禮物　夫發現「四寶媽突然死亡」嚇：查不出死因。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲女在孩子們拆禮物時突然死亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭33歲女子斯坦尼克(Ashley Stanik)聖誕節當天，在孩子們興奮開聖誕禮物時突然去世，令丈夫與4名年幼孩子受到驚嚇，雖然已將遺體送去驗屍，但是目前仍無法確定死因。

丈夫凱恩(Kane Stanik)表示，孩子們在拆聖誕節禮物時，妻子突然覺得身體不舒服，所以又回去床上休息，要他幫忙拍孩子們拆禮物的畫面，然而他後來前去查看妻子時，發現對方躺在床上完全沒有反應，緊急呼救救護車。

凱恩表示，當時他被妻子的狀況嚇了一大跳，只能試圖打起精神，將不幸消息告訴家中4名孩子，年齡分別為17歲、12歲、8歲與4歲，最後全家人傷心抱在一起哭泣。

事件發生至今，驗屍報告也無法查明妻子死因，凱恩受訪表示，「妻子當時說她好像有點感冒，只是很期待聖誕節，沒有和我們告別，什麼都沒有，她就這樣走了」。

凱恩透露妻子以前曾有過胃痛與脾臟腫大的毛病，事件發生後，網路上開始流傳許多不實謠言，包含指控斯塔尼克是因為吸毒過量死亡，讓他和孩子們飽受打擊。

死者大嫂卡桑德拉(Cassandra Stanik)則向媒體表示，事件發生至今，孩子們似乎還是受到很大的驚嚇，「尤其是年紀比較小的12歲與8歲女孩們，他們不明白到底發生了什麼事，最小的4歲孩子因為年紀太小，則是完全無法理解，無法適應沒有媽媽陪在身邊」。這家人目前仍在等待進一步的調查結果，希望能搞清楚斯坦尼克死因。

ET快訊
冒名舉發142次！　檢舉魔人慘了
阿里山公路轎車「滑落之字形車道」　車內只有6歲童
國泰跨轉66次優惠沒了　用戶愣「被收15元手續費」
國中生遭割頸「院方急調百袋血」　血液基金會：輸6萬cc救不回
55歲袁惟仁成植物人2年　友：已經認不得人
快訊／新北檢證實收到羅致政不雅片鑑定報告　公開真偽需2條件
快訊／國3嚴重車禍8傷！　25歲男無呼吸心跳
《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」　表現炸鍋了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

跨年班機即將起飛　「空服員突然倒地」在驚嚇乘客面前死亡

剛領出12萬鈔票全被寵物犬吃掉　夫妻崩潰「洗錢」：很有味道

16歲少女虛擬世界遭集體性侵　英警對首起「元宇宙性侵案」調查

人妻被丈夫甩出水上摩托車　強力水錘撞下體「生殖器破裂」身亡

交往2年突然常吵架　女偷看男友手機發現「AI換臉」深偽她妹裸照

東西亂放隔天神奇歸位　他偷拍驚見「老鼠幫忙打掃一整晚」

石川強震缺物資！網紅竟「發送情趣自慰蛋」　遭砲轟：有地方用嗎

才啟用8周！波音737 Max 9客機「機身噴飛」　美請求公眾協尋

地震過1分鐘海嘯就來！海水狂湧「淹到膝蓋」　7旬婦光腳拚死逃命

聖誕節老公送彩券當禮物　女贏6千萬把「2023年最高獎金」帶回家

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

東西亂放隔天神奇歸位　他偷拍驚見「老鼠幫忙打掃一整晚」

石川強震缺物資！網紅竟「發送情趣自慰蛋」　遭砲轟：有地方用嗎

才啟用8周！波音737 Max 9客機「機身噴飛」　美請求公眾協尋

地震過1分鐘海嘯就來！海水狂湧「淹到膝蓋」　7旬婦光腳拚死逃命

聖誕節老公送彩券當禮物　女贏6千萬把「2023年最高獎金」帶回家

9歲兒拚命敲瓦礫「告知媽媽位置」　爸只救出冰冷遺體：對不起

美饒舌歌手街上綁架30多歲孕婦　「囚禁車庫當性奴」長達5年

日消防員徒手挖出5人皆亡　悲嘆「沒工具難救人」現場向家屬致歉

美國國會就預算達協議　政府關門風險降低

石川強震木屋幾乎倒塌！警推估死者「9成遭活埋」　1305棟建築全毀

MLB官網公布新人王調查　國聯山本由伸得票率51%大熱門

果粉今年最期待新品是Vision Pro！　iPhone 16只排第4名

鄭元暢在巴黎為王心凌改行程！合體楊謹華打造催淚MV

阿公母湯喔！騎電動機車逆向闖國道1km　2車為閃他相撞

龍年12星座「福氣指數」排行出爐　處女座有望升職加薪

《超人》男星爆婚外情！妻子離奇神隱18天　公司切割：合約到期了

台積電漲7元收583　台股小漲54點來到17573點

力挺賴品妤！蕭美琴汐止啟程車掃　讚「她代表不怕辛苦戰士精神」

直銷女會員狂吃健康食品　中風險沒命...怒求償660萬判賠金額曝

阿里山公路轎車「滑落之字形車道」！駕駛失蹤　車內6歲童受傷送醫

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

國際熱門新聞

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知

孕婦2度被性侵！反遭夫痛罵外遇　拖叢林硬上

輪島市出現山體滑坡跡象　急撤居民

新研究：馬航MH370幾天內能找到

737 MAX 9窗飛走　土航停飛同型號機

前女友懷孕逼婚　酒後吐「不知孩子親爹是誰」

華爾街日報爆馬斯克吸毒　發言人急否認

加薩9歲戰地小記者　記錄逃生經歷

《華爾街》爆馬斯克吸毒　本人「丟糞」回應

有錢人1花錢觀念不同　跟賺多少無關

日本外相突訪基輔　宣布撥11.5億給烏

日強震128人亡！石川縣「降雪」憂壓垮民宅

布林肯：以哈戰爭恐轉移　擴大成中東安全威脅

更多熱門

相關新聞

搭雲霄飛車「空中受困」　驚險畫面曝光

搭雲霄飛車「空中受困」　驚險畫面曝光

澳洲「華納兄弟電影世界」的雲霄飛車5日發生突發狀況，眼尖員工突然發現車輪卡到異物，決定緊急暫停設施運轉，乘客受困高空約3小時。

3辣妹荷官「聖誕裝+長靴」上工1周　驚人收入曝光

3辣妹荷官「聖誕裝+長靴」上工1周　驚人收入曝光

跨年班機即將起飛　空服員突然倒地死亡

跨年班機即將起飛　空服員突然倒地死亡

她喪夫想再拚一胎　「死後取精」法院判准

她喪夫想再拚一胎　「死後取精」法院判准

男網紅愛愛一半暴斃　朋友家後院找到屍體

男網紅愛愛一半暴斃　朋友家後院找到屍體

關鍵字：

聖誕節禮物暴斃Ashley Stanik澳洲昆士蘭紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

富商飯局大亂鬥！　帝寶名媛李珍妮嗆前主播「做雞的」

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知

看中統一獅火球男　兄弟評估網羅

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面