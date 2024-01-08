日7.6強震161死！餘震1210次災區雪白一片　搜救員冒雪雨搜救

▲能登半島受到強烈冷空氣影響，局部地區持續降雪。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本石川縣能登半島1月1日大地震發生迄今已第8天，石川縣政府宣布，截至8日當地上午9時，全縣確認161人死亡、565人輕重傷、103人失聯。但災區持續降雪，皚皚白雪覆蓋建築物，輪島市出現大規模山崩跡象緊急撤離，如今搜救人員正冒著雪和冰冷的雨持續進行搜救。

綜合NHK、富士新聞網等報導，能登半島受到強烈冷空氣影響，局部地區持續降雪，災區8日清晨最低溫已降至攝氏零度以下，石川縣七尾市零下2.4度、輪島市零下0.1度。

儘管目前降雪高峰已過，但仍需注意受損建築物是否會因為積雪過重倒塌，輪島市8日仍有大雪預報，預計搜救行動將更加困難，截至上午9時，石川縣珠洲市積雪13公分、七尾市積雪11公分、輪島市積雪9公分。

▲搜救行動持續進行。（圖／達志影像／美聯社）

能登及周邊地區的地震仍持續發生，截至8日當地凌晨4時，震度1級以上的地震已達1210次。石川縣全縣已確認共計161人死亡，包括輪島市70人、珠洲市70人、穴水町11人、七尾市5人、能登町2人、志賀町2人、羽咋市1人，還有565人輕重傷；至於103名失聯者的部分，當局已公布名單，年紀最小8歲、最年長95歲。

石川縣具體損失狀況尚不清楚，持續展開搜救行動尋找失聯者，修復道路運送必要物資，部分地區因道路交通中斷被孤立。在當前寒冷的情況下，超過2.8萬名災民前往避難所。

另一方面，能登半島部分地區預計9日將持續下雨，必須注意土石流災害。輪島市市長坂口茂7日召開記者會表示，由於有發生大規模山崩跡象，已緊急向數十戶家庭發出避難指示。