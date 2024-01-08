活埋124小時！石川9旬婆婆奇蹟倖存　日醫研判「雨水救了她」

記者吳美依／綜合報導

日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，搜救行動仍在持續中。珠洲市一名90多歲婆婆在6日奇蹟獲救，當時她已經被活埋逾124小時，因此好消息相當振奮人心。搜救隊醫師研判，婆婆可能透過廢墟縫隙喝下雨水，才得以幸運存活。

▲石川縣珠洲市木造民宅在強震中倒塌，搜救隊試圖找出遭到活埋的居民。（圖／達志影像／美聯社）



NHK、讀賣新聞報導，婆婆在地震後5天獲救，遠遠超過倖存機率最高的「黃金72小時」。當時，警消正在珠洲市政府以東約3公里處的一棟2層樓木造民宅內搜索，發現1樓已經倒塌，卻有一名老婦左腿被橫樑卡住，立刻著手清除瓦礫。

災害醫療援助隊（DMAT）、人道組織「和平之風日本」醫生稻葉基高7日受訪時說，他下午抵達時，救援工作已經在進行中，雖然只能勉強看見婆婆的左臂與上半身，但能聽見輕微呻吟聲，握手也有反應。大家透過縫隙替婆婆注射點滴、使其恢復體力時，不斷喊著「加油」，最終在晚間8時20分左右宣告任務成功。

▲珠洲市受災嚴重，建築崩塌，車輛遭沖毀。（圖／達志影像／美聯社）



婆婆被緊急送醫治療後，隔日上午已經恢復到可以說話的程度。稻葉基高回憶，她受困的瓦礫堆中，有一個身體能夠進入的縫隙，「或許是因為能夠把雨水喝進口中，才得以倖存的吧……在一些情況下，如果能夠保證少量水分與一定體溫，即使過了72小時，也可能得救。」

能登半島元旦強震發生迄今已第8天，石川縣政府宣布，截至8日當地上午9時，全縣確認161人死亡、565人輕重傷、103人失聯。儘管災區餘震不斷、道路中斷、持續降下雨和雪，輪島市甚至出現大規模山崩跡象，一切情況似乎都讓救援難度更高，但緊急消防救援隊京都府大隊長八田正人仍說，珠洲市婆婆的救援「對於安危狀況不明者的家屬而言，可說是一線希望。」

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▼珠洲市災區開始降雪，讓搜救行動更添難度。（圖／達志影像／美聯社）

