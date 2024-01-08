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9歲兒拚命敲瓦礫「告知媽媽位置」　爸只救出冰冷遺體：對不起

▲▼ 日本規模7.6地震。（圖／路透）

▲強震發生後，一名男子失去他的妻子與兒子。（示意圖／路透，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

日本石川縣能登規模7.6大地震至今已確認161人罹難，47歲男子角田貴仁的老家就在災區珠洲市，正當一家人開心過著新年假期，突如其來的一陣劇烈搖晃震垮房子，把他的43歲妻子、9歲兒子壓在瓦礫堆下，他不斷喊著妻小的名字，兒子拚命敲著瓦礫告知自身與母親的位置想要脫困，但他最終只能親手送走最摯愛的家人，悲痛不已。

日媒讀賣新聞報導，角田貴仁是金澤市一間公司的職員，老家就在珠洲市大谷町，每兩個月都會帶著家人到81歲父親與77歲母親家中看看爸媽，小學三年級的9歲長子啟德也很期待這次新年能夠回鄉，還說「又可以見到我最喜歡的爺爺奶奶了」。

一家人溫馨過著新年假期，還在元旦這天玩遊戲、吃新年料理。然而就在1月1日下午4點多，角田貴仁準備回家時，突然一陣劇烈搖晃，木造房屋不斷發出聲響，他的年長雙親踏過早已散落一地的玻璃碎片逃到戶外，下一秒咚的一聲，天花板掉了下來，把43歲妻子裕美和9歲兒子啟德壓在下面。

「裕美！啟德！」角田貴仁對著倒塌房屋不斷大喊妻子與兒子的名字，突然聽見一陣敲打瓦礫的聲音，他朝瓦礫縫隙裡面一看，發現妻子與兒子被壓住，「兒子敲著瓦礫，拚命地告訴我，他的母親和他自己在哪裡……」。他想用鋸子救出妻小，但行不通，等到借到電鋸把兩人救出時，愛妻與孩子的身軀早已變得冰冷，失去性命。

角田貴仁回憶起上個月一家三口去京都的旅行，喜愛交通工具的兒子在京都鐵道博物館體驗模擬駕駛，那天真爛漫的嬉戲深深烙印在他的腦海裡；他也想起喜歡做菜的妻子親手做的菜，「多花一些功夫的手作料理真的很好吃」；一家三口的生日都在秋天，可以一起慶生也是每年一家人的樂趣。

角田貴仁表示，在地震發生後，兒子照著學校的避難訓練逃到桌子下方，還告知自身所在位置，拚命想要活下去，他很為兒子感到驕傲，如今作為丈夫和父親的最後一項任務就是送走兩人，「沒能把你們救出來，對不起」。

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