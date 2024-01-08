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東西亂放隔天神奇歸位　他偷拍驚見「老鼠幫忙打掃一整晚」

▲▼老鼠，齧齒。（圖／CFP）

▲英國威爾斯一名男子拍到老鼠幫忙打掃工作台的畫面。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

英國威爾斯一名男子發現，自己在工作台上隨意亂放的東西，隔天早上都會莫名移動，有些甚至「物歸原位」，他忍不住安裝夜視攝影機，想知道究竟發生了什麼事，竟拍到一隻小老鼠在打掃和整理，甚至為此忙了一整晚。

BBC與衛報報導，75歲的霍爾布魯克（Rodney Holbrook）原本是一名郵差，退休後成為野生動物攝影師。他發現自己為鳥兒準備的食物，總會自動跑進舊鞋子裡面，於是安裝攝影機一探究竟，未料發現小老鼠到處搬運曬衣夾、軟木塞、尼龍束帶、螺栓與螺帽等物品，並且放進工作台上的小盒子裡。

霍爾布魯克透露，這種情況已經持續2個月左右，而他親眼看見老鼠在打掃時，簡直不敢相信自己的眼睛，「把東西留在盒子外面，早上就會被放回原位。100次裡面有99次，這隻老鼠會整理環境一整晚。」

霍爾布魯克認為，這隻老鼠可能很喜歡打掃，不僅為其取名「威爾斯清潔鼠」（Welsh Tidy Mouse），甚至做了實驗，故意留下不同物品，想要測試老鼠是否都抬得動，但這個勤勞的小傢伙至今尚未被難倒。他說，「我現在都懶得整理了，因為我知道牠會處理的。」 

事實上，英國2019年也曾發生類似事件。住在布里斯托的麥卡斯（Steve Mckears）發現，工作台上的螺絲及金屬小物一直被自動收進小盒子裡，還以為自己「發瘋了」，安裝攝影機才發現，竟是一隻老鼠在打掃。

巧合的是，麥卡斯當年曾拜託一位朋友幫忙修理夜視攝影機，此人正是這次事件的主角霍爾布魯克。霍爾布魯克受訪時坦言，「（2019年拍攝的）那部影片爆紅，並且傳播給全世界的人們。所以，我簡直不敢相信，幾年後在布伊斯韋爾斯（Builth Wells），我們又經歷了同樣的事情。」

 
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