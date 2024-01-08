羽田機場重啟跑道　照明設備仍未修復！停飛1450架航班影響22萬人

▲日航客機2日降落羽田機場時與海上安保廳飛機相撞起火。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

日本東京羽田機場2日發生日航JAL516航班與日本海上保安廳編號MA722定翼機相撞事故，事後相關人員已對現場進行調查，並且拆除機體殘骸與跑道路面修繕，如今作業完成，機場宣布於8日重新開放因事故受損的C跑道，但照明設備仍未完全修復。

據富士電視台、NHK等日媒報導，受飛機相撞事故影響，羽田機場C跑道自2日起封閉，調查完成後接著進行機體拆卸移除與路面修復，連日以來共1450多架次航班停飛，影響逾22萬人，直到開放前一天的7日也有200多架次航班被取消。

▲日本當局表示，機體殘骸已經移除，C跑道於8日恢復使用。（圖／路透）

日本國土交通省表示，當地7日下午4時許，移除作業已經完成，C跑道已於8日0時起重新投入使用，降落時指示進入角的訊號發送設備已經排除故障，但跑道旁部分照明設備損壞，仍需1個多月時間修復，在此期間飛機在東京市中心低空飛行的情況將有所增加。

報導指出，起降航班將恢復到事故前的數量，連日停飛的現象將得到緩解。日本最大航空公司全日空（ANA）預計8日可運行所有航班，但日本航空（JAL）由於事故後續影響，預定仍停飛14架次航班。

據日媒TrafficNews報導，C跑道是羽田機場最長的跑道，長約3360公尺，主要用於歐美地區等長程國際航線與北海道方面的國內航線起降，因此事故發生以來在該機場起降的航班大多停飛。

▼受到跑道起火事故影響，由於航班取消或延誤，日本羽田機場候機大廳3日擠滿大批乘客。（圖／CFP）

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