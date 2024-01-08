民航史上最大謎團！馬航MH370消失近10年　新研究：可在幾天內找到

▲2名航空專家前往英國皇家航空學會演講，引述證據提出新搜索區。（圖／翻攝自YouTube／Royal Aeronautical Society）

記者吳美依／綜合報導

馬航MH370客機離奇失蹤將近10年，被認為是民航史上最大謎團之一。航空專家公布最新研究結果，提出新搜索區域，並稱如果重啟行動，這樁懸案可能在「幾天」的時間內破解。

2023年9月，航空專家馬爾尚（Jean-Luc Marchand）與機師布萊利（Patrick Blelly）前往英國皇家航空學會演講，引述證據提出新搜索區，也就是東經93度、南緯35.7度附近的印度洋海域，呼籲澳洲運輸安全局、馬來西亞政府、水下探勘公司「海洋無限」（Ocean Infinity）採取行動。

馬爾尚說，「我們做了很多功課。我們有一個提議……這個區域很小，考慮到新技術能力，只需要10天的時間。這可能很快就會發生。直到馬航MH370的殘骸被找到，沒人知道（發生了什麼），但這是一條可信的軌跡。」

2人根據研究結果研判，馬航MH370失蹤之前是由「經驗豐富的飛行員」駕駛，「機艙在減壓……這是一種柔性控制的迫降方式，以利產生最少量的碎片……為了不受困或者不被發現。」

他們還提供進一步證據指出，飛機應答機被關閉，且偏離航線的「U型轉彎」不可能是自動駕駛。更關鍵的是，馬航MH370的突然轉向，發生在泰國、印尼、印度、馬來西亞領空之間的「無人區」，「劫機者的意圖是什麼？這是一個非常敏感的區域」，「吉隆坡看不見也管不著，這傢伙能夠為所欲為。」

▲馬航MH370離奇消失至今將近10年。（圖／翻攝自Facebook／MH370）



2014年3月8日，馬航MH370從吉隆坡飛往北京，但起飛約38分鐘後失聯。下午5時20分，機長薩哈里（Zahrie Shah）曾向馬來西亞空中交通管制中心回報，「聯繫胡志明，晚安」，不久後卻轉向馬來西亞，與預定航線完全相反。根據民用及軍用雷達數據，客機飛回馬六甲海峽，接著進入印度洋，並在燃油耗盡後墜海。儘管多國政府及民間單位進行大規模搜索，並在過去幾年尋獲41片殘骸，但機上239人依然下落不明，被研判全數罹難。