美防長併發症住院　拜登、代理人「不知情」！白宮：奧斯汀健康成謎

▲美國國防部長奧斯汀因手術併發症住院，引發風波。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

現年70歲的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）手術住院風波所引發的爭議愈來愈大！自從本月1日因手術併發症引發疼痛而住院後，不僅出國渡假的副部長4天後才被告知代理職務，就連總統拜登也被蒙在鼓裡，目前依舊無法得知奧斯汀是否喪失行為能力。白宮高級官員透露，其實白宮許多人仍無法釐清奧斯汀的健康狀況。

根據CNN，目前國際社會仍值俄烏戰爭、以巴衝突、南北韓緊張情勢升溫、台灣大選等敏感時刻，然而奧斯汀卻因為手術引發的疼痛等併發症住院至今，不僅國防副部長希克斯（Kathleen Hicks）人在波多黎各渡假，就連總統拜登、國務卿布林肯也無法在第一時間得知奧斯汀的住院消息。

奧斯汀住院消息被保密，肯定會增加政府內部的疑問。外界必須釐清，為何奧斯汀的病情是被保密的，不僅對大眾保密，就連高級國家安全官員和白宮皆無法在第一時間內掌握狀態。

對此，美國國防部發言人萊德（Pat Ryder）少將表示，奧斯汀去年（2023）12月22日休假接受選擇性醫療手術，隨後入院治療、並於隔天返回家中，然而卻於今年1月1日晚間「感覺到劇烈疼痛」，隨即被救護車送往華特里德國軍醫院，「由於醫療需要，他被安置在醫院加護病房，確保能獲及時治療，但後來考量醫院空間與隱私，他被留在那個地方。」

萊德透露，美軍參謀長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）於1月2日被告知奧斯汀前一天的住院消息，但他不在指揮系統中。

萊德表示，直到奧斯汀住院4天後、也就是1月5日，負責指揮的各軍長官才接獲通知，「這是因為幕僚長馬格薩門（Kelly Magsamen）生病，『無法在那之前發出通知』，因此直到周四（4日），馬格薩門才向副國務卿、國家部長、國安顧問發送通知。」

根據萊德的說法，直到奧斯汀住院的第二天、也就是1月2日，奧斯汀才將「需要持續安全通訊的某些操作職責」移交給國防副部長希克斯，希克斯上周為五角大廈做出「一些常規的行動和管理決定」，並獲授權支持總統，然而國防部其他官員卻表示，當時的希克斯其實正在波多黎各度假，也因此直到4日下午才得知奧斯汀的住院消息。

該名國防部官員透露，希克斯得知消息後開始制定應急計畫，原預計周五返回華府，但由於奧斯汀預計周五返回工作崗位，因此她才決定繼續留在波多黎各。

至於國務卿布林肯7日表示，他不知道奧斯汀的住院消息，兩人曾於1日前的周末進行交談。布林肯表示，奧斯汀是「非凡的領袖」。

萊德向CNN表示，奧斯汀並不打算就「住院風波」辭職，許多五角大廈官員深感沮喪，質疑為何他們在第一時間被蒙在鼓裡。

美國白宮一名高級官員表示，奧斯汀的健康狀況對於白宮許多高級官員來說「仍然是個謎」，但這種情況不太可能影響拜登對奧斯汀的好感，因為拜登與奧斯汀兩人先前未曾有過任何爭執，且拜登表示尊重且相信奧斯汀的「專業精神」，認為即便是公務員或官員也須在個人隱私上獲得保障。

另外，奧斯汀還曾與拜登已故的長子有過私交，兩人在伊拉克服役期間經常一起參加天主教彌撒。

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